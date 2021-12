Nia, sobre 'Érase una vez... pero ya no': "Me siento muy identificada con mi personaje, por amor no hay que sufrir"

En yu Music nos encanta traer a los artistas de moda y, en un momento en el que Tu cara me suena está en boca de todos, no podía faltar Nia Correia. La cantante, además de ser una de las favoritas para ganar el programa de imitaciones, también acaba de estrenar su nuevo tema, Me muero de la risa, una colaboración conjunta con Nyno Vargas.

'Me muero de la risa', su colaboración con Nyno Vargas

Con ritmo canario y caribeño, la cantante lo está petando muchísimo, con un espectacular vídeo que no le sentó nada bien grabar en pleno invierno: "Pasé muchísimo frío y casi me muero, quería matar a alguien. Pusieron una piscina y el agua estaba helada, casi no sentía los pies. No tuvieron la delicadeza de ponerla caliente", explicaba.

Sin embargo, a pesar del accidentado videoclip, lo cierto es que ha disfrutado mucho de este tema conjunto con el cantante español. Así, nos ha contado cómo surgió este tema: "A Nyno Vargas lo conocía de hace tiempo. Hicimos un bolo juntos en Córdoba. Tenía ya hecha Me muero de risa, me faltaba una segunda parte porque quería que fuera una colaboración. Lo conocí allí y pensé 'me gusta, creo que la fusión puede ser guay'. Y se lo dije, él me dice que sí a todas las locuras y así fue".

Concursante en 'Tu cara me suena'

Su paso por Tu cara me suena también le ha servido para ganar mucha más relevancia. De hecho, la cantante se ha postulado como una de las favoritas para alzarse como vencedora y así lo ha demostrado con actuaciones como su imitación de Lil Nas X: "MONTERO (Call Me By Your Name) es muy difícil de cantar, pero la canción me gusta muchísimo y volvería a repetirla", explicaba la canaria, que se ha puesto en la piel de muchísimos grandes artistas.

Aún así, a pesar de que ha imitado hasta el momento grandísimos artistas como Beyoncé, Alicia Keys o Antonio Machín, lo cierto es que las actuaciones que más y menos le han costado aún no han visto la luz: "La más difícil fue por técnica vocal, pensaba que no iba a llegar a ese registro. La más fácil era un artista que conocía desde pequeña y fue muy sencillo".

Eso sí, hay un artista que se ha quedado con las ganas de imitar durante esta edición. Y no es ninguna diva de la canción, sino el mismísimo rey de la canción del verano: King África. "Me encantaría imitar Bomba, creo que lo hago muy bien", ha dicho, demostrando que no se le da nada mal cantar el estribillo de la canción.

Próximos trabajos: una nueva colaboración y una serie con Netflix

Durante los próximos meses, la cantante tiene pendiente mucho trabajo por hacer. De hecho, nos ha confesado que a principios de año llegará una nueva colaboración con otro artista que nos sorprenderá.

Además, el próximo año también llegará a nuestras pantallas Érase una vez... pero ya no, una serie musical de Manolo Caro en la que la propia Nia Correia dará vida a uno de los personajes principales junto a Sebastián Yatra y que podremos ver próximamente en Netflix. "Imagínate cuando me llegó un correo de él para hacerme un casting, ya habiendo visto La casa de las flores... Fue una locura", ha reiterado la cantante.

Aunque de momento no puede darnos muchos detalles sobre su nueva serie, nos ha confesado que es "una historia de amor, pero que no es el típico cuento de princesas": "Hay un príncipe y una princesa, pero en el pueblo pasa algo, llega una pareja de turistas que vuelve loca a la gente del pueblo. Me siento muy identificada con mi personaje, porque es una mujer que cree que en el amor, pero se da cuenta que por amor no hay que sufrir", ha confesado Nia.

¡No te pierdas la entrevista a Nia Correia en yu Music! ¡Dale al play y disfruta!