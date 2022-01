Nia y María Peláe, sobre 'Tu cara me suena': "Cuando te lo tomas en serio y quieres hacerlo bien, es complicado"

Tras conocerse en Tu cara me suena y convertirse en favoritas para ganar la 9ª edición del programa de imitaciones, Nia y María Peláe supieron que debían colaborar juntas. Así se lo han explicado ahora a los chicos de Pantomima Full en yu No te pierdas nada, donde ambas presentan Cómo están las cosas, una canción de salsa donde hay mucha jarana y muy buen ambiente.

Aunque en su colaboración Nia se ha sentido "como pez en el agua", a María Peláe le ha gustado salirse de su registro musical. Eso sí, siempre con su vena flamenca presente: "La canción es una salsa 100%, pero gracias a eso me he permitido ser la más flamenca del mundo. En la misma canción, el 'yeli yeli' no lo quito, le pegué el flamenqueo", decía la malagueña bromeando junto a Nia.

Ambas han formado un dúo explosivo, combinado con la música latina, donde la producción de Alaín Pérez y Alba Reig le ha dado un plus a una canción que también tiene tintes muy electrónico: "El tener esa mezcla nos ha hecho estar encantadas", han afirmado.

Cómo surgió la colaboración

Según han revelado, la colaboración ya se venía gestando de antes incluso de conocerse. "El universo nos juntó, nos conocimos gracias a Tu cara me suena. Esa canción se venía gestando por ahí y cuando nos conocimos, pensamos '¿y nuestros mundos juntos cómo serían?' y este es el resultado", explicaban.

Para ellas, la grabación de esta canción ha sido súper divertida y, para variar, muy rápida: "Nos tomábamos un chupito, alguna que otra cervecita... Pensábamos 'ah, ¿estás grabando? Pues vamos'", relataban ambas, que han disfrutado mucho de su paso por el colorido garito en el que tuvieron la oportunidad de desarrollar el videoclip.

Sus nuevos trabajos

Los próximos meses serán movidos para ambas artistas, que tienen ya muchos trabajos pendientes entre manos. María Peláe prepara un nuevo disco que, según ha explicado, verá la luz en las próximas semanas: "Hay fecha de 'antes de aquí tiene que salir', porque si presentas un álbum que no has sacado, me como un bacalado", ha revelado la cantante, cuya gira empieza el próximo mes de marzo en Sevilla.

Por su parte, Nia acaba de estrenar Me muero de la risa, una colaboración junto a Nyno Vargas que ya presentó en su paso por yu Music, y se prepara para su paso por el primer musical español de Netflix, Érase una vez… pero ya no: "Está a punto de salir. Es la primera serie musical que hace Netflix en España y tengo muchas ganas de verla, porque no he visto nada. A Manolo Caro le escribí y me dijo que el visionado se haría en breve".

Su paso por 'Tu cara me suena'

Ambas están enfrascadas, además, en su participación en la novena edición de Tu cara me suena, donde se han convertido en unas de las favoritas a aspirar por el título. Sin embargo, poco les importan realmente las aspiraciones más allá de pasarlo bien: "Está siendo súper divertido, a veces nos damos cabezazos en la pared. Cuando te lo tomas en serio y quieres hacerlo bien, sales de ti para meterte en otra persona y es complicado", explicaba Nia, que disfrutó mucho con su actuación de Celia Cruz.

Por su parte, María Peláe ha reconocido que, hasta el momento, el personaje que más se ha gozado ha sido Gloria Trevi, con su versión de 'Abranse perras. "Me sentí el orgullo hecha persona, liberada... Excepto por el body, que me daba dolor de ingles. Pensaba 'rajadme por la zona baja'", ha bromeado la malagueña.

Tales son sus aspiraciones por ganar que ni ellas mismas saben cuál es el premio si acabas proclamándote ganadora del programa: "No sé qué se gana si ganas, no lo hemos preguntado. Vamos sobreviviendo gala a gala", han explicado ambas entre risas.

Eso sí, Nia tiene unos claros favoritos para hacerse con el galardón: "Agoney y María clavan a gente que no tiene cosas características, eso es muy difícil", señalaba la canaria.

