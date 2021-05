Nicki Minaj habla del accidente mortal de su padre: "Ha sido la pérdida más devastadora de mi vida"

Tuvo lugar a mediados del mes de febrero. Robert Maraj, padre de Nicki Minaj, moría en las calles de Mineola —una localidad de Long Island en Nueva York— tras ser atropellado. Según el informe policial, el hombre iba caminando sobre las seis de la tarde cuando fue arrollado por un vehículo. El conductor se dio a la fuga y, días después, se entregó a la policía. El padre de la cantante fue trasladado a un hospital en estado crítico, pero nada pudieron hacer por salvar su vida y falleció a los 64 años.

Ahora, tres meses después de la muerte de Robert Maraj, Nicki Minaj se ha pronunciado en su página web sobre la muerte de su padre.

En un escrito, la cantante asegura que ha sido la pérdida "más devastadora" de su historia: "Todavía no me atrevo a hablar del fallecimiento de mi padre, puedo decir que ha sido la pérdida más devastadora de mi vida. Me encuentro queriendo llamarlo todo el tiempo. Más ahora que se ha ido. La vida es realmente divertida de esa manera. Que su alma descanse en el paraíso. Fue muy querido y lo extrañaremos mucho".

Poco se conoce sobre la relación que mantenía Nicki Minaj con su padre. Algunos medios de comunicación apuntaron —tras la muerte de Robert— que su situación era complicada y que no estaban muy unidos. En respuesta a los que señalan el tiempo que la cantante ha tardado en hablar como una señal de que las cosas entre padre e hija no estaban bien, la rapera asegura que le cuesta hablar en público de lo sucedido.

Actualmente, Minaj ultima su gran vuelta a la industria musical después de pasarse unos años retira del mundo del espectáculo. A lo largo de estos años alejada de los focos, la rapera se casó y ha dado a luz a su primer hijo.