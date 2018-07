Nicki Minaj llama 'zorra' a Miley Cyrus al recoger su premio en los MTV VMA

La pasada gala de los MTV Video Music Awards 2015 nos dejó algunos momentos para recordar. Por si no hubiesemos tenido bastante con las nuevas inquietudes políticas de Kanye West, que ahora quiere ser Presidente de Estados Unidos o el llanto de Justin Bieber al terminar su actuación, también tuvimos una pelea entre divas.

Nicki Minaj subía al escenario a recoger su premio al Mejor Vídeo Hip Hop por su famoso Anaconda y después de manifestar su alegría y dar las gracias, a la rapera le cambió la cara de repente para dirigirse a Miley Cyrus, presentadora de la gala: "Volvamos con esta zorra que tenía mucho que decir a la prensa el otro día: Miley, ¿cómo te va todo?"

Miley, que no se esperaba para nada esta reacción de Nicki, supo salir de este momento tan tenso respondiendo muy elegantemente para zanjar el tema: "Hey, las dos estamos en la industria, todos concedemos entrevistas y todos sabemos cómo se manipulan. Nicki, felicidades"

Aunque a Nicki Minaj no pareció convencerle la respuesta y siguió con su enfado: "No, no juegues conmigo, puta".

Al parecer, todo viene por una entrevista de Miley Cyrus para The New York Times en la que explicaba que no le gustó la reacción de Nicki Minaj cuando se hicieron publicas las nominaciones de los MTV VMAs, lo que le provocó una discusión con Taylor Swift... para luego hacer las paces sobre el escenario: "Si conoces a Nicki sabes que no es muy amable y definitivamente no fue muy educado de su parte. Imagino que hay una forma en la que le hablas a la gente con amor y bondad pero no tienes que empezar esta guerra entre estrellas pop".

Tendremos que esperar para saber si Nicki Minaj estaba realmente tan enfadada o por el contrario se trata de una forma más de promocionarse para verlas reconciliándose en la próxima gala.