Niña Pastori, de cerca: su marido Chaboli, sus dos hijos y su sobrino finalista de 'La Voz Kids'

Niña Pastori tenía solo 18 años cuando publicó Tú me camelas, el single con el que se dio a conocer en 1995 y que marcó el inicio de una carrera de éxito.

La cantante de 46 años, a la que acompañaron en su debut Paco Ortega y Alejandro Sanz como productores, presenta su 11º álbum de estudio, Camino, que cuenta con la producción de su pareja, Julio Jiménez Borja Chaboli, y en el que apuesta por arreglos más modernos y electrónicos.

Su primera vez en el escenario con ocho años

Han pasado ya 28 años del debut musical de Niña Pastori, que podría decir que inició su carrera mucho tiempo atrás. Con ocho años se subió por primera vez a un escenario.

La pequeña María Rosa García García —nombre de la artista— quiso presentarse a un concurso musical y su madre, que nunca la había oído cantar, la acompañó. “Era muy pequeña y era muy pronto. Con ocho años me quise presentar, solo había cantado en mi barrio con mis amigas un ratito, algo mínimo, que además fueron mis primeras fans, estábamos en un banco sentadas y me dijeron ‘ay qué bien cantas’, me quedé mirándolas con sorpresa”, explicó en una entrevista sobre el concursó del que salió ganadora.

Su siguiente oportunidad musical llegó nada menos que de la mano de Camarón de la Isla, que la invitó a cantar en un teatro de Cádiz cuando tenía 13 años. “Un hermano suyo era muy amigo de mis padres, pertenecíamos a la misma peña flamenca, la Tertulia Flamenca de San Fernando. Era un sitio donde se reunían los flamencos que vivían allí. Cuando él venía allí habremos coincidido con él, seguro que ahí me escuchó. De ahí fuimos a un homenaje que hicimos a un guitarrista que es El niño de los rizos y en ese homenaje me sacó personalmente”.

El cantaor marcó a la Niña Pastori que hoy recuerda con cariño el día que pasó con él. "Camarón tenía fama de ser tranquilito, pero creo que no era tanto como decían. Creo que si estaba a gusto y con gente que quería era un señor muy divertido y amable, pero si no estaba a gusto a lo mejor se callaba y no decía ni pío y era muy reservado", explicó la artista sobre su jornada de charla y billar con el De la Isla.

Su pareja y productor musical

La música acompaña a Niña Pastori desde pequeña y también en su vida amorosa.

El 1998 conoció al que es su marido y padre de sus hijas, Julio Jiménez Borja Chaboli, hijo del fallecido Jero, del grupo Los Chichos y su actual productor musical y percusionista de sus giras.

La pareja, que ha mantenido siempre un perfil discreto, se casó en 2002 tras cuatro años de noviazgo y desde entonces no se ha separado. Su gran día se celebró en la Iglesia Mayor de San Fernando de Cádiz, ciudad natal de la novia, y la novia lució un vestido del diseñador gaditano Antonio Ardón.

Sus hijas Pastora y María

Niña Pastori y Chaboli son padres de dos niñas: Pastora (julio de 2008), que lleva el nombre de su abuela, y María (8 de julio de 2012), el de su madre.

El arte le corre por las venas a las dos pequeñas y en 2018 la artista contó que su hija Pastori, de entonces 10 años, había compuesto uno de los singles del disco Bajo tus alas.

"Pastora es una niña muy especial. Es muy sensible ya a sus 10 años y le gusta mucho leer y escribir. De repente ve una situación y escribe una carta a mi madre o le deja una nota a alguien de la familia. Y vino con un papel con la letra escrita. Nos emocionó mucho a su padre y a mí. Estábamos hablando de que hay muchos músicos de corazón puro que no tienen las alas o los medios para estar donde realmente merecen. Y otros que sí, aunque tengan menos talento. Esta profesión es complicada: una imagen o un estilo de moda te puede dar un éxito que no tienen músicos de verdad. Los tiros van por ahí. Viene uno con un bachucho y de repente es la canción más bajada y más oída. Y otras que escuchas una que te encoge el alma y nada. Es una responsabilidad para mí inculcar en los niños lo que es la buena música", contó en una entrevista al hablar de sus hijas.

La cantante contó que la pequeña puso la letra y la música de la canción. "[Mis hijas] están todo el día con la música, queramos o no. Pastora también hizo la melodía del tema, aunque solo hasta la mitad. Luego le ayudó su padre", explicó entonces.

Pastora y María son su válvula de escape, como contó en una entrevista reciente con la revista Diez Minutos. Le ayudan a desconectar del trabajo y a que, al contrario que a su marido, las intensas temporadas en el estudio no le pasen factura.

"Él es el productor y le resulta más fácil pasar desapercibido porque se pasa la vida en el estudio, pensando sus canciones, y cuando acaba, acaba malo porque no sabe parar. Con Camino hemos pasado dos años trabajando, y cuando estuvo terminado, tuvo una bajada de defensas brutal. A mí me afecta físicamente menos porque estoy tiempo con mis niñas, pero él no, él se pasa horas y horas trabajando en el estudio", explicó.

Su sobrino finalista de 'La Voz Kids'

Niña Pastori es la hermana pequeña de una familia de artistas, tiene cuatro hermanos mayores y uno de sus sobrinos, Fran García, fue finalista de La Voz Kids.

Se presentó al programa de Antena 3 en la edición emitida en julio de 2022 y llegó a la final de la mano de Pablo López. Conquistó con su interpretación de Livin on a prayer de Bon Jovi enn la semifinal, pero no ganó con la interpretación de Carrie en la final.

Por qué la llaman Niña Pastori

Su nombre real es María Rosa García García, la llaman Niña Pastori por su madre.

"Es que mi nombre profesional es por mi madre, Pastora, que iba a cantar por San Fernando y los pueblos como Pastori de la Isla. Yo la acompañaba desde muy chica, mucho antes de los ocho años que empecé a cantar enfrente de la gente, y ya se me conocía como por la Niña de la Pastori", explicó sobre la historia de su nombre artístico.