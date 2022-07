Noah Schnapp admite haber herido los sentimientos de Doja Cat y se disculpan mutuamente

Noah Schnapp y Doja Cat han sido protagonistas de muchos titulares durante las últimas semanas, y es que el actor publicó unos mensajes directos de Instagram donde Doja Cat le preguntaba si Josep Quinn, actor que interpreta a Eddie Munson en Stranger Things, tenía novia o estaba soltero, pues la cantante estaría interesada en él.

Esto causó el malestar de la intérprete de Woman, que no dudó en hacerlo público a través de redes sociales, e incluso en un Instagram Live tachó al actor de “ignorante” y “serpiente”. Estas declaraciones han supuesto una bajada en los seguidores de la cantante, que ha perdido 200.000 followers por atacar a Schnapp.

En una entrevista con la revista Variety, el actor ha admitido que hirió los sentimientos de la artista californiana: “Soy superpoco serio en redes sociales y me las tomo a broma, así que publique eso sin pensarlo mucho, pero obviamente herí sus sentimientos. Así que como debería, me disculpe y ella esta totalmente Ok con ello, y me dijo que lo sentía por como reaccionó”.

Además ha añadido: “Estaba todo bien. La quiero. Soy como el mayor seguidor de su música, y se lo dije. Estaba como, ‘tu eres literalmente mi modelo a seguir’. Está todo bien. La gente hace montañas de un grano de arena de todo cuando está en internet pero en la realidad es una cosa de dos minutos”.

“Chicos está todo bien, me he disculpado y todavía nos seguimos y amo su música, sin resentimientos” ha escrito el actor para terminar de confirmar que todo ha sido un pequeño malentendido entre ambos y que su relación sigue intacta.