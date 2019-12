La novia de Keanu Reeves revela la poderosa razón por la que no se tiñe el pelo

Alexandra Grant ha compartido una reflexión sobre los cánones de belleza femenina aprovechando la publicación de una noticia de Newsweek, que exponía que "El cáncer de mama tiene relación con los químicos que se usan en los tintes capilares en un estudio realizado a 50.000 mujeres".

La mujer de Keanu Reeves ha explicado por qué ha decidido no ocultar las canas: "Empecé a tener el pelo gris muy pronto, a los 20 años. Y me teñí de todos los colores hasta que no toleré la toxicidad de los tintes. A los 30, dejé que mi cabello se volviera "rubio"", escribe la artista estadounidense, que reivindica que "cada mujer pueda elegir cómo quiere verse en cada edad".

Su reflexión ha sido muy aplaudida en la red, como también su aspecto muy natural, con una larga melena con canas.

Alexandra Grant es la primera relación que se le conoce a Keanu Reeves desde hace 20 años, cuando falleció Jennifer Syme en un accidente de tráfico. La pareja posó por primera vez en la gala LACMA Art + Film, que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre.

Grant, de 46 años, es una artista estadounidense que suele trabajar conjuntamente con escritores representando los textos a través de la escultura, la pintura, el dibujo o el vídeo. De esta manera se conocieron en 2011, cuando Keanu Reeves publicó 'Ode to Happiness', su primer libro. Volvieron a trabajar juntos en 2016 con 'Shadows' y más tarde formarían la editorial independiente X Artists' Books.