Nuevo topless de Miley Cyrus para V Magazine

Miley Cyrus no deja de ser noticia día tras día, y no por temas musicales precisamente. Después de ver un vídeo en el que se besa a escondidas en un aparcamiento con su novia Stella Maxwell confirmando así su relación, ahora vuelve a hacer una de las cosas que más le gustan: desnudarse.

Los pechos de Miley Cyrus con una piña en medio protagonizan la portada del nuevo número de V Magazine, el mismo que en anterior edición la enseñaba también en portada desnuda con su cerdita Bubba Sue.

Pero eso no es todo, los de V Magazine saben el filón que tiene Miley y han aprovechado para entrevistar a su novia en el mismo número, la modelo de Victoria's Secret Stella Maxwell.

Todavía no ha salido a la venta pero la publicación ya ha compartido la portada y algunas declaraciones de la modelo, pero tendremos que esperar un poco más para saber si realmente habla de su relación con la cantante.

All you need to know about L.A. angel Stella Maxwell: http://t.co/Kwz6LROOZA pic.twitter.com/biTbQWMi7I