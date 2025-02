Nuevo vídeo de Aitana cantando '6 de febrero', la canción inédita que aparece en su documental

Ha pasado el 6 de febrero y, pese a los deseos de los fans, Aitana no ha lanzado la versión de estudio de esta misteriosa canción que canta hasta en dos ocasiones en los avances de su documental Metamorfosis.

Cualquier movimiento de Aitana, tanto musical como personal, es analizado tanto por los medios de comunicación como por la nutridísima base de fans que acumula desde que se dio a conocer en 2017.

Ese fuerte escrutinio es precisamente uno de los late motiv del documental que la de Barcelona ha grabado para Netflix, Metamorfosis, que narra cómo ha cambiado su vida desde que salió del anonimato y se convirtió en una de las mayores estrellas pop del territorio nacional. La presión de la industria, el sacrificio y esfuerzo de los ensayos, el arduo proceso de componer y grabar canciones nuevas, la insistencia de la prensa sobre su vida amorosa, la imposibilidad de viajar sin ser perseguida... Eso es lo que vemos en los dos tráiler que ya hay disponibles. Metamorfosis llega a las plataformas el próximo 28 de febrero.

Lo que no ha pasado desapercibido para sus fans es la canción inédita que suena en estos avances. Un tema que los usuarios han bautizado como 6 de febrero, básicamente porque la cantante menciona esa fecha tan señalada en un verso de la canción. ¿Y por qué es un día especial para Aitana? Porque el 6 de febrero de 2018 fue el día que terminó su edición de Operación Triunfo. "Porque todavía te quiero, yo te quiero / Maldito me olvidaste de primero / Tú que me prometiste el mundo entero / Ahora devuélveme mi seis de febrero".

Tal y como se puede comprobar, se trata de una canción de desamor, con una pizca de rencor y resentimiento, así que los fans no han tardado en buscar un destinatario del tema.

Luis Cepeda sería el amor del que habla en este tema, ya que su relación fue un secreto a voces tras su paso por la Academia. Tanto es así que el hastag 'Aiteda', que es utilizado para hablar de esta pareja, ha vuelto a posicionarse como trending topic en X durante los últimos días.