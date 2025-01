Qué dice Aitana en la letra de 'Segundo intento': el significado de su nueva canción

Aitana regresa a la música tras un intenso proceso de composición durante el verano en Estados Unidos. Segundo intento es el primer adelanto de la nueva etapa artística de la catalana, que llegará este año tras el lanzamiento de su último disco Alpha en 2023.

Con este primer sencillo, Aitana presenta el azul como el color por excelencia de su era actual. Un color que está relacionado con conceptos como la libertad, la lealtad, la fidelidad, la armonía o la verdad, según Psicología y Mente. Todos estos conceptos remiten directamente a lo que presenta la artista en la letra de Segundo intento. De hecho, la primera palabra que se escucha es "libertad".

Así, Aitana adelanta que su nueva canción es una liberación de una relación sentimental frustrada. Y no solo eso, sino que habla de una segunda oportunidad, una segunda etapa romántica con la misma persona: "Tanto prometiste en el segundo intento / Y te despediste en tan poco tiempo".

"No fue que lo hicieras, fue cómo lo hiciste / No fue que te fueras, fue cómo te fuiste / Pero aún me duele porque te creí"

Aitana cierra por completo su vínculo con la otra persona, la cual podría ser el colombiano Sebastián Yatra, con quien mantuvo una primera relación de alrededor de un año desde el invierno de 2022.

Las posibles referencias a Sebastián Yatra en 'Segundo intento'

Sin embargo, y con ruptura de por medio, los cantantes retomaron su romance e hicieron pública su reconciliación con el lanzamiento de Akureyri, su colaboración musical de abril de 2024. Una canción a la que la propia Aitana parece haber hecho referencia durante la promoción previa de Segundo intento, ya que compartió un vídeo en la nieve (la portada de la canción muestra a la pareja sobre una pista de hielo) mientras canta: "Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí".

Aitana y Sebastián Yatra volvieron a romper en el verano de 2024. Según Benita Maestro Joao en YAS Verano, fue Sebastián Yatra el que había decidido romper la relación y que además lo había hecho en una llamada de teléfono de diez minutos sin muchas más explicaciones. Además, dejó caer una posible infidelidad por parte del colombiano. La susodicha habría sido Bu Cuarón, la cantante mexicana de 20 años e hija del cineasta Alfonso Cuarón.

Esto puede estar relacionado con el simbolismo del color azul, protagonista en el videoclip de Segundo intento, el cual representa la fidelidad y la lealtad. La misma que Yatra habría destruido. "Tú ya no eres para tanto, esto no lo aguanto más / Pero escucho la canción de ti y de mí / Y me da la sensación que estás aquí / Me pregunto si también piensas en mí", canta Aitana.

Sin embargo, y a pesar de la nostalgia inseparable de una ruptura, la catalana asegura que veía venir el triste desenlace de su relación: "Lo hecho está hecho, me lo esperaba / Tumbada viendo el techo, sin ti en mi cama / Yo te lo confieso, lo veía venir".

Letra de 'Segundo intento', de Aitana

(Libertad)

-

Lo hecho está hecho, me lo esperaba

Tumbada viendo el techo, sin ti en mi cama

Yo te lo confieso, lo veía venir

Van tres meses sola, estoy sanando

Echo de menos tú y yo aquí en mi cuarto

Pero te lo confieso, lo veía venir

-

No pasó nada, sé que es normal

Ya estábamos sintiéndonos mal

Supongo que cada principio tiene un final

Ya lo pude entender, esto no iba a funcionar

Pero te digo que

-

No fue que lo hicieras, fue cómo lo hiciste

No fue que te fueras, fue cómo te fuiste

Pero aún me duele porque te creí

Tanto prometiste en el segundo intento

Y te despediste en tan poco tiempo

Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí

-

Sé que quizá era necesario hablar

Y yo no te quiero hablar porque

Tú ya no eres para tanto, esto no lo aguanto más

Pero escucho la canción de ti y de mí

Y me da la sensación que estás aquí

Me pregunto si también piensas en mí

Será que sí, será que sí

-

No pasó nada, sé que es normal

Ya lo pude entender, esto no iba a funcionar

Pero te digo que

-

No fue que lo hicieras, fue cómo lo hiciste

No fue que te fueras, fue cómo te fuiste

Pero aún me duele porque te creí

Tanto prometiste en el segundo intento

Y te despediste en tan poco tiempo

Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí

-

Ya te lo advertí

Ya te lo advertí

-

Fuente: Genius