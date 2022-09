Omar Montes se enfrenta con la policía y lo retransmite en directo

El cantante Omar Montes vuelve a tener problemas con las autoridades. El artista salía de dar un concierto en Peñíscola cuando las autoridades lo detuvieron en un control rutinario, sin embargo al artista no le pareció tan rutinario, por lo que inició un directo de Instagram que contó con más de mil espectadores a pesar de haber sido grabado de madrugada.

En la conversación se escucha cómo a Omar Montes no le pareció muy bien que le registraran: "Acabo de bajar de cantar para todos vosotros y me estáis parando para registrarme, con todas las armas apuntándonos como que somos delincuentes. Con las personas malas que hay, y me tienes que venir a mí a parar porque yo vengo aquí a cantar, me vas a parar a mi".

Los agentes piden al artista que no grabe, a lo que el artista responde: "Es que me ha parecido raro que veinte me estéis apuntando con los fusiles. Acabamos de cantar, es un poco sospechoso, la verdad. Por eso prefiero estar en directo tranquilamente porque no me fio un pelo, porque os he visto raros".

La discusión continuó entre reproches de falta de respeto, al final parece que el artista y los agentes llegan a un acuerdo por lo que Omar Montes finaliza el directo.

No es su primer encontronazo con las autoridades

Este mismo año, Omar Montes junto a La Mafia del Amor acabaron una fiesta con fans en Madrid con varias multas.

Los artistas convocaron a través de las redes sociales un evento en la plaza de Colón de Madrid, allí se dirigieron con un Ferrari rojo, sin embargo los fans colapsaron la calle y la policía acudió.

Los cantantes no contaban con el personal de seguridad necesario para un evento de estas dimensiones por lo que Omar Montes contó en Instagram que fueron sancionados con "tres o cuatro multas".