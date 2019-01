Ozuna pide perdón en pleno concierto por su vídeo sexual

Ozuna ha empezado el año pasando por un duro momento personal al salir a la luz la existencia de un vídeo sexual que protagonizó cuando era menor de edad. A esto se le suma la polémica del asesinato del cantante de trap Kevin Fret, quién según el abogado de Ozuna, le extorsiono con dicho vídeo y por eso se le interrogó cuando se produjo su muerte.

Por este motivo Ozuna decidió reconocer la participación en este vídeo, aunque asegura que no tiene absolutamente nada que ver con la muerte de Fret. Aún así ha querido disculparse con sus seguidores por "este error del pasado" en un comunicado y ahora lo ha hecho públicamente durante un concierto de su gira Aura en Las Vegas.

"No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren. Y pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos en el pasado", empieza en su mensaje en pleno escenario, y continúa "le pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se pudieron sentir ofendidas".

"Nunca pierdan las esperanzas como yo las perdí en un momento, y me pasan estas consecuencias que me están pasando (...) Tu pasado no define tu futuro, tu futuro empieza hoy", concluye entre los gritos de ánimo de sus seguidores.