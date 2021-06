Pablo Alborán recuerda a Mila Ximénez tras su muerte: "Teníamos mucha amistad"

El día que conocimos su muerte fue uno de los primeros en despedirse de ella a través de las redes sociales, donde compartía una bonita imagen dándole un beso a Mila Ximénez en la mejilla. Pablo Alborán está muy afectado por la muerte de su amiga y cuando los micrófonos de la prensa se han acercado a preguntarle cómo se encuentra, el cantante no ha podido evitar mostrar su dolor.

"Pues, ¿qué quieres que te diga? Mucho dolor, mucha pena. La familia está en mi pensamiento y todos los que queríamos a Mila la echamos de menos", señalaba el cantante, que apunta que "prefiero no hablar. Creo que hay que respetar también eso por Mila". No obstante, el artista tiene claro que venirse abajo no va a resolver nada y que "hay que vivir, sonreír que es lo que ella quería que hiciésemos seguro y ya está".

El cantante y la periodista mantenían una amistad que se hizo todavía más patente cuando Ximénez acudió a uno de los conciertos del intérprete, en Mallorca en el verano de 2018. Allí quedó prendada de su voz y su talento. "Me llevo de Mila mucho cariño, me lo llevo yo. Teníamos mucha amistad y nos teníamos mucho cariño, la verdad", reconocía el artista, visiblemente afectado por la pérdida.

"A vivir que la vida son dos días. Mucha salud y a cuidarse, que ahora nos van a dejar quitarnos las mascarillas pero no nos relajemos mucho tampoco", terminaba.

"Amo a Pablo Alborán"

Desde que descubrió su música, Ximénez no desaprovechaba la oportunidad de alabar el talento del músico, con el que, según contó en su programa, se mensajeaba a través de WhatsApp. Su relación cada vez se fue haciendo más íntima desde que Mila le dedicó estas palabras en su blog de la revista Lecturas.

"Amo a Alborán como artista, lo sabe todo el mundo. Pero me apasiona incluso más el ser humano. Él canta, contando. Y en cada letra nos transporta a un tiempo que hemos disfrutado o llorado. Pero al fin y al cabo nos arrastra a recuerdos que nos acarician. Cuando termina, él desaparece, las luces se apagan y todos nos quedamos con ganas de más. Sí. Es unos de los artistas más grandes que tenemos. Y el éxito se ha entregado a él sin rendición, dándole paso con reverencia incluida", escribió la periodista sobre aquel verano de hace tres años, cuando se conocieron.

Su papel como embajador de Unicef

El cantante malagueño Pablo Alborán ha sido nombrado nuevo embajador de Unicef España en reconocimiento a su labor en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de todo el mundo.

En un acto celebrado este jueves en Madrid, el artista ha mostrado su gratitud por este reconocimiento que ha calificado como "un honor y una responsabilidad", al mismo tiempo que ha recordado que la infancia "es un valor social único que tenemos que proteger y mimar", porque sin ella "no hay progreso y no hay futuro alguno".

"Estoy súper feliz, súper agradecido. Creo que es un reto en el que espero estar a la altura porque la labor que hace UNICEF es brutal y ayer estuve súper nervioso porque veía la labor que han hecho todos estos años y de repente era cómo ahora me nombran embajador y tengo que estar a la altura de todos los proyectos que hacen y ojalá podamos hacer grandes cosas. Y unidos a la música siempre".