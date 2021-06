Alba Santana, la hija de Mila Ximénez que ha sido su gran apoyo hasta el final

Alba Santana ha sido uno de los pilares fundamentales en la vida de Mila Ximénez, sobre todo en estos últimos meses en los que la periodista ha luchado contra el cáncer de pulmón que padecía, falleciendo finalmente el 23 de junio de 2021.

Alba, de 37 años, siempre ha intentado mantenerse al margen de los focos que rodean a Mila, pero no por ello ha tenido con ella una relación de lo más cercana. Durante su enfermedad , Alba ha viajado a España en numerosas ocasiones desde Ámsterdam (ciudad donde vive con su familia) para estar al lado de su madre.

Entre las visitas médicas para averiguar el estado de salud de Mila y los posibles tratamientos que podían realizarle, madre e hija aprovecharon para descansar unos días en Marbella demostrando que estaban más unidas que nunca.

Una infancia marcada por la separación de sus padres

Alba nació el 15 de abril de 1984 fruto de la relación de Mila Ximénez con Manolo Santana. Pero sus padres se separaron cuando Alba era tan sólo una niña y a los seis años tuvo que marcharse a vivir con su padre porque su madre no podía mantenerla, tal como explicó en 2013 en una entrevista en exclusiva para ¡Hola!.

En esa misma entrevista explicó que lo traumático no fue vivir con su padre y su mujer, Otti Glanzielus, quien asegura que la acogió con los brazos abiertos. Sino el ver que su madre lo estaba pasando muy mal y que se empezaran a producir rumores de que Mila había abandonado a su hija. "A los que dicen que mi madre me abandonó, yo les digo que ella me ofreció la mayor prueba de amor que puede ofrecer una madre: rota por el dolor, renunció a mí para que tuviera un futuro", zanjó.

De hecho, a los 10 años Alba volvió a irse a vivir con su madre pero a los 12 tuvo que regresar con su padre por la misma razón: su madre no encontraba trabajo.

Ya anteriormente, en 2009, Alba ya defendió a su madre en el programa de televisión donde colaboraba: "Ha sido una madre diferente, para lo bueno y para lo malo. Me gustaría parecerme a mi madre en la libertad con mi hijo, en poder contarnos las cosas abiertamente; en no tener ese miedo de tener que mentirle a tu hijo para que no te juzgue".

Una relación que mejoró cuando cumplió la mayoría de edad

Alba se independizó a los 18 años, cuando se fue a estudiar a la universidad. La joven reconoció en su momento que eso hizo que la relación cambiase radicalmente con su madre: "Mi padre ya no estaba por medio y mi madre ya no tenía ese sentimiento de que vivo con la otra mujer. Por eso todo empieza a ser más fácil".

Recuperando el tiempo perdido

Ya siendo adulta, Alba ha mostrado públicamente la estupenda relación que tiene con su madre. Lo vimos en 2006 en su propia boda con el economista israelí Aviv Miron, así como en el nacimiento de sus dos hijos Alexander (14) y Victoria (9), siempre acompañada de su madre en los momentos más felices de su vida.

Y aunque siempre se ha mantenido en una posición muy discreta frente a los medios, más recientemente la vimos viajar a Honduras cuando Mila estaba participando en Supervivientes para celebrar junto a ella su 64 cumpleaños; y también la visitó cuando concursó en Gran Hermano VIP.

Su ultima muestra de cariño en público

La última vez que Alba Santana le dedicó unas preciosas palabras a su madre en público, fue en diciembre de 2020 en el programa de televisión La última cena, donde los colaboradores de Sálvame recibieron sorpresas de sus familiares.

“Queremos que sepas lo mucho que te queremos y lo orgullosos que estamos de ti. Sabemos que dentro de muy poco vamos a poder estar contigo y abrazarte", empezó su mensaje, y añadió "quiero que sepas que, aunque ha sido un año muy difícil, me he sentido más cerca de ti que nunca y que juntas, de la mano, poco a poco, vamos a poder con los obstáculos que tenemos delante".