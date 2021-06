Pablo Alborán se despide de Mila Ximénez con un bonito mensaje

El músico Pablo Alborán ha querido rendir su particular homenaje a su compañera y amiga Mila Ximénez, que este miércoles fallecía víctima de un cáncer de pulmón inoperable que le fue diagnosticado hace un año.

El cantante ha compartido una imagen en blanco y negro en el que aparece besando en la mejilla a la colaboradora. Esta misma fotografía es la que Mila Ximénez mantiene todavía como avatar de su perfil en su cuenta de Twitter, una muestra de admiración que revela que entre ellos existía una gran complicidad.

"Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías", escribía el malagueño, que guarda muy buenos recuerdos de sus encuentros con la periodista. "Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia", finalizaba.

En apenas media hora, el mensaje acumula más de 5.000 'me gusta' y entre las respuestas no dejaban de llegar condolencias de fans del músico y seguidores de la colaboradora, que ha llenado horas y horas de televisión con su energía y particular temperamento.

"Amo a Pablo Alborán como artista y me apasiona como ser humano"

La periodista sentía pasión por la música del cantante, que desde que supo de la admiración que tenía Ximénez por él, no pudo mostrarse más agradecido. Ximénez aprovechaba cualquier visita del intérprete a la televisión para mostrarle su fascinación, y así su relación comenzó a ser cada vez más íntima. "Oírte es amarte, sigue así porque hablas desde el corazón y desde el sentimiento, te amo profundamente y lo sabes", le dijo a Alborán en directo en 2017.

Su entusiasmo por el malagueño era tan grande que la periodista le dedicó una de sus columnas en la revista Lecturas, donde relataba el inmenso placer que sintió al verlo cantar en directo en la plaza de toros de Mallorca, que estaba a rebosar de fanáticos. Fue en el verano de 2018.

"Amo a Alborán como artista, lo sabe todo el mundo. Pero me apasiona incluso más el ser humano. Él canta, contando. Y en cada letra nos transporta a un tiempo que hemos disfrutado o llorado. Pero al fin y al cabo nos arrastra a recuerdos que nos acarician. Cuando termina, él desaparece, las luces se apagan y todos nos quedamos con ganas de más. Sí. Es unos de los artistas más grandes que tenemos. Y el éxito se ha entregado a él sin rendición, dándole paso con reverencia incluida", escribió en su blog de la conocida revista.