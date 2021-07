Las palabras de Hailey Bieber tras publicarse un vídeo de Justin Bieber gritándole

El vídeo circula desde hace días por redes sociales. La grabación de escasos segundos muestra a Justin Bieber gritando a su mujer Hailey mientras la apunta con el dedo. Todo ocurrió el viernes 9 de julio tras la actuación de Justin Bieber en un club de Las Vegas.

¿Qué pasó realmente? Los testigos y seguidores de Justin Bieber dieron su versión inmediatamente y salieron en defensa del cantante. Ahora la que ha hablado es Hailey Bieber.

La modelo ha hecho una publicación a través de Instagram Stories, en la que sin decir nada del vídeo, da pistas sobre lo ocurrido.

La imagen elegida por Hailey dice mucho: la modelo aparece en la foto besando cariñosamente al cantante. Sobre la imagen, un texto cargado de intención.

"Recordando lo increíble que fue el fin de semana. Lo pasé de maravilla rodeada de tanto amor. Cualquier otra versión es falsa. No alimentéis las tonterías negativas", escribe Hailey Bieber quitando razón a aquellos que pudieron plantearse una posible crisis de pareja.

La versión de los testigos

Los fans de Justin Bieber no quisieron que el vídeo pudiese dañar la imagen del cantante y rápidamente contaron en redes sociales su versión de los hechos.

"No estaba gritando, estábamos allí para ver lo que sucedió. Todo era adrenalina. No importa lo que 'parezca'. No difundáis información falsa sobre alguien, especialmente cuando decís que es 'lo que parece'. Eso es difamación de carácter. Lo que no vamos a hacer es tratar a Justin como un abusador solo por un vídeo de cinco segundos. Deberíais haber visto cómo ese hombre protegió a Hailey cuando la multitud comenzó a ser más y más grande a medida que caminaban por el hotel", contó el usuario de Twitter @biebsclubhouse, una de las voces que salió en defensa de Bieber nada más publicarse el vídeo.

"Estaba de mejor humor y le estaba contando una historia, pero al maldito internet les encantan esas historias", añadió otro usuario apoyando la versión anterior.

Esa noche Justin Bieber actuó para Hailey y le dedicó una canción a su mujer, que estaban en algún lugar entre el público, la canción Anyone.