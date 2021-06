"Debería vestirse para la ocasión": el comentario sobre la foto de Justin y Haley Bieber con Emmanuel y Brigitte Macron

Cuando a una estrella del mundo de la moda o de la música le reclama un presidente de algún país, oficialmente estás entre las personas más influyentes del planeta.

Esto es lo que le ha ocurrido a Justin Bieber y a su mujer, la modelo Hailey Bieber, que han tenido un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su mujer, la primera dama Brigitte Macron.

El motivo de esta visita al Palacio del Elíseo es que se está celebrando en ese lugar la Fiesta de la Música, coincidiendo con el Día de la Música, con un concierto de Jean-Michel Jarre. Si bien Justin Bieber no actuó ni realizó ningún discurso en el evento, se reunió con el presidente para tratar "temas que conciernen a la juventud".

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención de este encuentro ha sido los estilismos escogidos por los Bieber para una reunión de tintes políticos.

Hailey optó por un vestido con aberturas frontales dejando su vientre al descubierto con un escote cruzado, diseño de LaQuan Smith que completó con unas sandalias de Femme.

Por su parte, Justin Bieber lució un traje de rayas de Celine con una camisa con el mismo estampado y de la que desabrochó los primeros botones para dejar visibles sus collares. Sin embargo, lo que más destacaron fueron sus llamativas zapatillas deportivas, concretamente el modelo Nike Dunk Low University Blue UNC 2021.

Los fans no aprueban estos looks

A pesar de que las estilistas de ambos artistas se han mostrado muy orgullosas de los looks escogidos para este encuentro en el Palacio del Elíseo, muchos seguidores han mostrado su desacuerdo en las redes sociales.

Muchos consideran que el vestido de Hailey es perfecto para una fiesta de noche, e incluso para un cóctel, pero no para un encuentro con un presidente del gobierno. Lo mismo que opinan del look de traje con zapatillas del cantante, algo que está muy de moda pero que no vale para cualquier ocasión.

"Estoy seguro de que estaban al tanto de la situación y no se encontraron al presidente y a su primera dama por casualidad en la calle. Estaban en el Palacio del Elíseo, así que supongo que esta visita fue planeada y no fue un cóctel privado en una casa glamorosa, donde este vestido hubiera estado más que bien", ha escrito un usuario en un debate que se ha iniciado en la publicación del cantante.

"Espera, hay gente que cree que estos atuendos son adecuados.... Quiero decir, se están reuniendo con el presidente. En zapatillas y con ese vestido, ¡vamos gente!", ha escrito otro.

Otro ejemplo es el de una usuaria que tras alagar a Hailey, le indica que tampoco considera que sea un vestido adecuado: "Wifey es bonita pero debería haberse vestido para la ocasión".