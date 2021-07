Qué hay detrás del vídeo de Justin Bieber gritando a Hailey Bieber: hablan los testigos

El vídeo no para de acumular reproducciones. El cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Bieber salen de un club de Las Vegas agarrados de la mano. Hasta ahí todo bien. Lo que chirría es la actitud del cantante, que señala a su mujer con un dedo mientras parece estar gritándole.

La imagen ha generado toda clase de especulaciones, aunque los testigos aseguran que lo que se ve en el vídeo no es lo que parece.

La grabación se hizo este fin de semana en un club de Las Vengas, en el que Bieber actuó en la presentación del tequila 818 de Kendall Jenner. A la salida del acto, cuando la pareja iba rodeada de escoltas, se recogieron estas imágenes en las que Justin se muestra aparentemente muy enfadado. Su cara es de pocos amigos y su gesto demasiado efusivo.

El vídeo lo grabó el viernes 9 de julio un usuario de TikTok, que lo publicó en la red social y lo acabó borrando a petición de los fans de Bieber. Llevaba ya más de un millón de reproducciones y ya circulaba por Twitter, donde aún sigue compartiéndose.

La opinión de los testigos

Lo que dicen los testigos es que nada es lo que parece. Insisten en que los gritos de Justin Bieber son de entusiasmo, que salía excitado de su actuación sorpresa con Diplo en el club nocturno XS, apunta el medio especializado Just Jared.

"No estaba gritando, estábamos allí para ver lo que sucedió. Todo era adrenalina. No importa lo que 'parezca'. No difundáis información falsa sobre alguien, especialmente cuando decís que es 'lo que parece'. Eso es difamación de carácter. Lo que no vamos a hacer es tratar a Justin como un abusador solo por un vídeo de cinco segundos. Deberíais haber visto cómo ese hombre protegió a Hailey cuando la multitud comenzó a ser más y más grande a medida que caminaban por el hotel", escribió el usuario de Twitter @biebsclubhouse.

"Grabé esto de Justin justo antes de que se hiciera el otro video. Estaba con la adrenalina a tope después de actuar. No estaba enfadado con Hailey y no le estaba gritando. Odio cómo siempre lo pintan como el malo cuando es lo más alejado de eso", escribe ese mismo usuario al compartir un vídeo de la actuación de Bieber.

Otro testigo asegura que estuvo con sus amigos cerca de Justin Bieber toda la noche: "Estaba de mejor humor y le estaba contando una historia, pero al maldito internet les encantan esas historias".

Ese día, en el concierto de Las Vegas, Justin Bieber le dedicó una canción a su mujer Hailey.