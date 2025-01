Las parejas conocidas de Lolita Flores: de Paquirri a Guillermo Furiase, el padre de sus hijos Elena y Guillermo

La vida sentimental de Lolita Flores nunca ha sido un misterio. Como la primogénita de Lola Flores, 'La faraona', la actriz y cantante lleva toda la vida siendo conocida y un reclamo para la prensa, sobre todo para la crónica social.

Tanto es así que son varios los nombres de famosos que se asocian sentimentalmente a la actriz. Y es que desde que era prácticamente una niña, con quién salía Lolita era lo más importante para la prensa del corazón. De hecho, a los 11 años tuvo un amor platónico con Joan Manuel Serrat, el cual se quedó en anecdótico y en su primer flechazo.

De los primeros intereses románticos de Lolita se conocen nombres como Manolo Lapique y el torero Sebastián Plomo Linares, hasta que tuvo un amor algo más serio con Antonio Arribas, el especialista de cine.

Su historia de amor con Paquirri

El primer gran amor de Lolita llegó de la mano del torero Paquirri, justo cuando él se separó de Carmina Ordóñez. Para ella fue un amor de juventud, y fue un romance corto, pero muy significativo.

Cuando se hizo pública la historia de amor entre ellos fueron muchos los que no la vieron bien por dos razones. Primero, porque Paquirri acababa de separarse de la madre de sus dos hijos mayores, Fran y Cayetano. La Divina era una de las mejores amigas de Lolita y para muchos este amor era una traición por parte de la hija de La Faraona.

Lolita Flores con sus hijos, Guille Furiase y Elena Furiase, en 2023 | GTRES

Por otro lado, en aquel momento Paquirri mantenía una relación de ida y vuelta con Bárbara Rey, que era una de las actrices de más éxito en España. La prensa rosa de aquellos años 80 del pasado siglo se encargó de confirmar esta relación, algo que enfadó mucho a Lola Flores. La evidencia de las fotografías publicadas y la actitud de su madre terminaron con esta relación en la que la protagonista había puesto toda la ilusión.

La cantante ha contado en reiteradas ocasiones que estuvo muy enamorada de él, y lo que de verdad le dolió fue que Isabel Pantoja se cruzara en la relación. Lolita ha confesado que aquel momento lo pasó muy mal.

Su matrimonio con Guillermo Furiase

En 1983, la actriz se volvió a enamorar, esta vez del argentino Guillermo Furiase, quien había sido manager de Antonio Flores, su hermano. Con tan solo 25 años, la actriz decidió casarse con él, siendo esta boda uno de los acontecimientos más grandes de la época.

Y es que, desde el desconocimiento, Lolita invitó en televisión a todos los españoles que quisieran estar el día de su boda, algo que la gente se tomó al pie de la letra. La multitud fue tal que la actriz se tuvo que casar en uno de los habitáculos de la iglesia, en lugar de en el altar.

Lolita Flores y Guillermo Furiase en 1990 | GTRES

De hecho, es en ese momento en el que Lola Flores pronunció una de sus célebres frases: "¡Si me queréis, irse!".

De su matrimonio nacieron sus dos hijos: Elena Furiase, nacida en 1989, y Guille Furiase, que nació en 1991. Ella es actriz y lleva una vida más mediática, mientras que él es músico, pero no se muestra demasiado delante de las cámaras.

Doce años después de unirse en matrimonio, la pareja se separó en 1995, pero ambos han mantenido muy buena relación siempre, tanto que cuando el empresario sufrió un ictus, se recuperó en casa de Lolita.

Así lo ha contado ella misma en varias ocasiones, como en el programa de Toñi Moreno: "Me llevé a Guillermo para mi casa. Vino para dos meses y se quedó tres años". "Lo hice por mis hijos. A Guillermo no lo podía abandonar. Me ha dado años muy grandes de felicidad. Es carne de mi carne", expresó la cantante.

Un gran recuerdo de Juan y Medio

"Ese soniquete lleva ya tantos años que, personalmente, me aburre y quería dejarlo claro. No tengo nada que ver con esa historia. El pasado inventado me molesta especialmente". Así de rotundo fue el presentador Juan y Medio cuando en 2016, en Canal Sur, antes de comenzar su programa, le preguntaron por su relación con Lolita tras unas declaraciones de la propia artista.

Y, aunque él nunca lo ha reconocido y siempre ha negado el romance, fue la propia protagonista de la historia la que, tras años de rumores, confirmó que habían sido pareja durante cinco años. "Es más gracioso fuera de la televisión que incluso en la tele. Aparte es un ser maravilloso, al que yo adoro. Lo querré mientras viva. Conmigo no es que se haya portado, es que sigue portando maravillosamente bien", le contó a Toñi Moreno.

Todo comenzó en 1999, cuando el de Almería y la hija de Lola Flores presentaron un programa musical en Canal 9. Después compartirían otros platós, y la complicidad y el cariño que se mostraban ante las cámaras avivaron los rumores. Rumores que terminaron convirtiéndose en certezas hasta que el amor se les rompió "porque en la moto de Juan cabían más".

La actriz ha vuelto a hablar del andaluz en la última entrega del programa Lo de Évole, de Jordi Évole. "Yo quiero muchísimo a Juan, es de los hombres que más he querido. Él dice que algún día volveremos a estar juntos", le ha revelado al periodista.

Un segundo matrimonio con Pablo Durán

Lolita volvió a conocer el amor con el actor cubano Pablo Durán, cuando ambos coincidieron en la obra de teatro Ana en el trópico, y tras cinco años de novios decidió pasar por el altar de nuevo con él en 2010.

El intérprete fue el mayor apoyo de Lolita cuando la diagnosticaron de cáncer de útero en 2009: "Ha hecho todo lo posible por hacerme la vida agradable. Para mí está siendo todo".

Lolita FLores y Pablo Durán en 2012 | GTRES

Pese a todos sus esfuerzos por mantener el matrimonio a flote, acabaron divorciándose en 2015. Las causas fueron varias, pues se conoce que él le fue infiel, pero también que ambos afrontaban problemas económicos, los cuales le separaron definitivamente.

Desde entonces no se conocen parejas estables a la cantante De hecho, bromea de vez en cuando con su poca actividad sexual, pero parece que prefiere no tener ninguna relación sentimental por el momento.