El duro relato de Lolita Flores y su lucha contra las drogas, el alcohol y las adicciones

Tras la pérdida de su madre, Lola Flores, y su hermano Antonio con apenas 15 días de diferencia, Lolita encontró refugio en el alcohol y las drogas. "Cada uno lleva el dolor como puede", confesó en una reveladora entrevista en El Musical de tu vida, admitiendo que su mecanismo de supervivencia pasó por refugiarse en la bebida. "Me quité el dolor a base de botellas de whisky y probar sustancias", relató.

Corría 1995 y a día de hoy todavía considera que no pudo despedirse de su madre como merecía. "No pude despedirme bien de mi madre, porque la tuve que compartir con toda España", le cuenta a Jordi Évole en el adelanto de la entrevista que se emite este domingo en Lo de Évole.

La imagen de una Lolita hundida cambió cuando su propia hija la encontró en un estado límite. "Un día mi hija me vio mal, se asustó y llamó a mi hermana", afirmaba en el programa musical. Ese momento se convirtió en el punto de inflexión que la llevaría a reconstruir su vida.

Un punto de quiebre que superó gracias a sus dos hijos, que le daban el impulso para seguir adelante. "A mí me salvó que tenía dos hijos, que tenía mi trabajo. Me salvaron mis amigos, me salvó el volverme loca durante un año y medio o dos años, sin salir y sin dejar a mis hijos desamparados", declaraba.

Lo que podría haber sido una historia de autodestrucción se transformó en un testimonio de fortaleza, y así lo continúa relatando con Évole: "Bebía, tomaba cocaína". Sus hijos y su trabajo fueron el ancla que la mantuvo a flote durante su proceso de rehabilitación.

En la actualidad, Lolita utiliza su experiencia como herramienta de concienciación. Su franqueza al hablar de adicciones busca prevenir que otras personas transiten el mismo camino destructivo.