Lolita Flores: el origen de sus deudas y problemas con Hacienda

Lolita Flores, la hija de la icónica Lola Flores, ha hablado abiertamente sobre las dificultades económicas que enfrenta desde hace años, muchas de ellas derivadas de problemas con Hacienda.

Según explicó en varias entrevistas de televisión, estas complicaciones comenzaron tras su boda con Pablo Durán en 2010, cuando vendieron la exclusiva de su enlace. Esto provocó una inspección fiscal que resultó en una deuda millonaria que no pudo afrontar en ese momento. Fue su última pareja conocida, se separaron en 2015.

Lolita y Pablo Durán | Gtresonline

Ha admitido haber cometido errores fiscales, como aceptar pagos de forma incorrecta, influenciada por una mala asesoría. Reconoció su responsabilidad y aseguró que ha estado pagando lo que debe "como puede", llegando incluso a vender su casa para cubrir una multa cercana a los 600.000 euros. Además, reveló que tuvo que empeñar algunas joyas y pedir ayuda económica a amigos para salir adelante.

A pesar de todo, se ha mostrado positiva y sigue trabajando intensamente en sus proyectos teatrales y artísticos para superar la situación. "Vendimos a casa de Lerele y cada uno nos compramos una casa, pero yo no supe hacer bien las cuentas", confesaba en Planeta Calleja.

En programas como, Lolita ha compartido cómo la falta de un respaldo económico sólido desde joven influyó en su presente. Según comentó, su madre, Lola Flores, no dejó una fortuna como herencia, pero sí un invaluable legado artístico y personal. "He pedido créditos, le he pedido a amigos, he empeñado muchas cosas. No llegaba a fin de mes", cuenta en la previa de este domingo en Lo de Évole.

A pesar de sus dificultades financieras, Lolita siempre ha destacado por su capacidad para reinventarse y seguir adelante en medio de los desafíos. Hace años que recuperó su trabajo en el teatro protagonizando diferentes funciones y ya es un rostro habitual de Tu cara me suena, uno de los programas en los que más risas ha despertado.