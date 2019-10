"No paro de masturbarme": Robert Pattinson habla de sus últimos proyectos en el cine

Robert Pattinson ha conseguido fulminar la imagen del vampiro adolescente que interpretó en la saga Crepúsculo, dejando paso a papeles más complejos, donde ha demostrado su talento y madurez para la gran pantalla.

El actor ha desarrollado en sus últimas películas a personajes muy distintos pero con algo en común: el onanismo. "No paro de masturbarme. En las últimas tres películas, tengo una escena de maturbación", ha explicado el actor en una entrevista con Variety.

"Lo hice en 'High Life', lo hice en 'Damsel' y en 'The Devill All The Time'. Solo me di cuenta cuando lo hice por cuarta vez", cuenta. El actor se refiere con "la cuarta vez" a su último proyecto, 'The Lighthouse', una película rodada en blanco y negro donde su personaje se masturba pensando en una pequeña escultura de sirena que encuentra en el mar. "Cuando vi la figura de arcilla pensé, si te excita eso, estás en un momento extraño de tu vida".

De hecho, esa fue la primera escena que rodaron de toda la película. "El primer día de rodaje grabamos a Rob masturbándose en el cobertizo, es lo primero que filmamos, y Rob realmente, realmente lo hizo. Y sabes, fue inspirador", ha desvelado Robert Eggers, director del proyecto.

"Mi primer día me tocó esa feroz escena de masturbación. Siempre es bueno hacer algo impactante para tu oportunidad de apertura y fui realmente impactante en la primera toma", ha contado Pattinson.

'The Lighthouse' (El Faro) se estrena en España el próximo 10 de enero de 2020 .