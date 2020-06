"He pasado de una talla M a una S", el impactante cambio de Diego Matamoros tras su liposucción

Con 33 años, Diego Matamoros, el hijo del colaborador de televisión Kiko Matamoros, se ha sometido a un lipo Váser para eliminar la grasa "rebelde" de la zona abdominal y lateral.

“Vaya semana llevo. La recuperación de la operación, los fotógrafos persiguiéndome a todos los lados… por la noticia que ya sabéis, que además, he querido dar y mostrar porque estoy encantando de la vida”, comentaba Diego Matamoros antes de mostrar el resultado de la operación, a la que se ha sometido para mostrar "tableta de chocolate" este verano: "Se me ha quedado en el abdomen inferior una capa de grasa que no logro eliminar".

"He pasado de una talla M a una S, y cada día la voy apretando un poco más para acortar tiempos, pero aun con eso me sigo dando los masajes drenantes y sigue saliendo algo de líquido. Por eso algunos puntos siguen abiertos", comentaba en su canal de Mtmad, una operación que cuesta a partir de 4.500 euros.

Y aunque podemos ver la zona tratada todavía en proceso de recuperación, ya se intuyen los abdominales y asegura estar contento con el resultado y cómo está yendo todo, a pesar de tener que llevar "pañales" para evitar al máximo el esfuerzo abdominal: “El tiempo de recuperación es un mes. Estoy muy contento, los plazos están yendo bien. Se está deshinchando… Me estoy apretando mucho la faja para acortar el proceso de recuperación”.

Durante este proceso, Diego no ha dejado de lado las menciones a Carla Barber, con quien mantiene una relación, intercambiado mensajes románticos. "A veces las palabras están de más cuando los besos y las miradas lo dicen todo 💙"