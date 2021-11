Paul Rudd ha sido nombrado el hombre vivo más sexy del año por la revista People. El intérprete de Ant-Man ha recibido este curioso galardón en el programa The Late Show de Stephen Colbert, donde tuvo que superar varias "pruebas" para mostrar si realmente es merecedor de este nombramiento.

Allí se sometió a un divertido reconocimiento médico e incluso realizó unas pruebas de 'agility' como si de un certamen de mascotas se tratase. También se hizo una sesión de fotos como si fuese un monje o un obrero.

Más tarde, se mostró de lo más humilde al hablar en serio sobre este reconocimiento: Tengo la conciencia suficiente como para saber que cuando la gente se entere de que me elegirán para esto, dirán ’¿qué?' Esto no es falsa humildad. Hay tanta gente que debería tener esto antes que yo".

A lo que Colbert le respondió que es precisamente esta humildad la que le ha llevado a este nombramiento: "No hay nada más sexy que la humildad ¡y has aprobado! Paul, eres el hombre más sexy del mundo".

Rudd hizo gala de su sentido del humor asegurando que iba a sacarle partido a esto de ser el hombre más sexy: "Ahora espero que por fin que me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B Jordan. Y me imagino que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado de expandir mi vida navegando. Y probablemente trataré de mejorar con la meditación. Me gusta reflexionar. Creo que esto va para ayudarme a volverme más interior y misterioso. Y estoy deseando que llegue eso".

Éxito en la interpretación y en la vida familiar

Además de gozar de una gran trayectoria profesional desde hace décadas, Rudd ha asegurado que de lo que más disfruta es de su familia. Paul lleva casado 18 años con Julie Yager, de 53 años, y fue ella precisamente la que le dio la noticia de que le habían dado el título a hombre vivo más sexy de 2021. "Estaba estupefacta, pero fue muy dulce al respecto. Después de algunas risitas y conmoción, dijo 'Oh, lo hicieron bien'. Y eso fue muy dulce. Probablemente no estaba diciendo la verdad, pero ¿qué va a decir?", bromeó el actor.

Paul y Julie tienen dos hijos en común, Jack, de 17, y Darby, de 12. "Cuando pienso en mí, me considero un esposo y un padre, como si fuera eso", ha explicando en la revista People, añadiendo: "Simplemente salgo con mi familia cuando no estoy trabajando. Eso es lo que más me gusta".