La pelea de Sergio Dalma y su hijo Sergi Capdevila: cómo está ahora la relación

Al hablar de la historia más personal de Sergio Dalma es inevitable hablar del mediático enfrentamiento que tuvo con su único hijo, Sergi Capdevila Sanz, en 2014. El cantante de 57 años acabó enfrentándose en los juzgados con el joven, hijo también de la modelo Maribel Sanz, con quien el cantante se casó en 1994 y se separó en 1998.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo está ahora la relación padre-hijo? Te ponemos al día de la relación.

El enfrentamiento de Sergio Dalma y Sergi Capdevila

Todo saltó en 2014. Sergio Dalma, siempre discreto en su vida privada, se mostraba en contra de la decisión de su hijo de participar en el programa de televisión ¡Mira quién salta!, al que acudió junto a su madre.

El cantante quería que su hijo, que entones tenía 18 años (nació en agosto de 1995), se centrase en los estudios y no le gustó la exposición mediática que suponía participar en un concurso de televisión en una cadena generalista. La decisión del joven se tradujo en una ruptura de la relación.

Maribel Sanz y su hijo Sergi Capdevilla, en 2014 // Gtresonline

"Ahora mismo llevo cinco meses sin hablarme con mi padre. Desde que empecé a entrenar en las piscinas, se cortó el contacto", confesó Sergi Capdevila en una entrevista en la revista ¡Qué me dices!. "[Se enfadó] bastante, sobre todo porque dejara el trabajo de camarero que él me había buscado", añadió el participante, que terminó como ganador de la edición.

Sergi y Sergio, en los juzgados

Sergi Capdevila se llevó el premio de ¡Mira quién salta! pero también acabó en los juzgados enfrentándose a su padre.

El origen de ese enfrentamiento hay que buscarlo en Maribel Sanz. La exmujer de Sergio Dalma demandó al cantante por, según dijo, irregularidades en la manutención del hijo de ambos.

En su defensa, Sergio Dalma alegó que Sergi tenía trabajo como camarero y por eso no tenía por qué pasarle manutención. Presentó como prueba un contrato de trabajo del joven, que no dudó en acusar a su padre de haberle sustraído ese contrato y lo denunció por supuesto delito de revelación de secretos.

Maribel Sanz, también contra Sergio

Para calentar más el ambiente, Maribel Sanz no dejaba de hacer declaraciones en aquella época, siempre para atacar al cantante.

"Se cree que cuando tienes 18 años no tienes por qué ejercer como padre", decía en una entrevista con Chance en diciembre de 2015. "A mí me da igual que un padre tenga 18 como 20 como 24. Mientras no se pueda sostener por sí mismo como padres tenemos la obligación de darles un techo, un hogar, alimentación y todo. ¿Ya dejas de ser padre con 18 años? Me parece muy bien que la gente crea que es un nini, mi hijo estudia y mientras un chaval está estudiando la obligación de los padres en mantenerlo, eso para empezar".

Al final, el cantante perdió el juicio y tuvo que seguir pagando, pero en aquel momento su hijo no veía claro que pudiesen acabar las tensiones. "Sergi ha tirado la toalla", decía Maribel Sanz en ¡Qué me dices!.

El día de la reconciliación

Más de dos años después del inicio del enfrentamiento, llegó la reconciliación. El hacha de guerra se enterró en 2016 y el fin de la dispuesta se conoció cuando en agosto de ese año Sergi Capdevila compartió esta foto en Facebook. “Feliz de poder estar así con mi padre. Ha costado… ¡Pero estoy muy orgulloso de ti! ¡Te quierooo viejoo!”, escribió el joven.

Se ve, por lo que había dicho Capdevila en ¡Qué me dices!, que tuvieron que limar muchas asperezas. "Si no fuera tan cabezón, no tuviera el carácter que tiene y yo tampoco, pues que se podría arreglar la situación. Pero como ninguno de los dos vamos a dar el brazo a torcer...", decía el joven en aquella época al hablar de la tensa relación de ambos.

Cómo es su relación actual

Cinco años después, la relación de Sergio Dalma y Sergi Capdevila sigue viento en popa. Aunque no hay fotos en redes de padre e hijo, el cantante lo confirmó en [[LINK:EXTERNO||| https://www.abc.es/gente/abci-sergio-dalma-sentimental-estado-mas-aislado-hubiera-gustado-202111190026_noticia.html|||una reciente entrevista con ABC]].

¿Sigue siendo la relación igual de buena? "¡Hombre claro! Por supuesto que sí, faltaría más", respondió el cantante, que en otra entrevista en 2019 con este mismo diario había confesado que "fue una etapa un poco delicada" pero que "sabía que tarde o temprano ser repararía". No se equivocaba.