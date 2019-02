Los pendientes más buscados de Aitana pueden ser tuyos por menos de 20 euros

Si algo nos ha demostrado Aitana desde que salió de la Academia de Operación Triunfo es que lo peta con todo lo que hace, y no solo nos referimos a sus canciones, sino también a sus looks. Eso sí, su debut 'Tráiler' ha logrado récords que hacía mucho que no se traspasaban.

Sin embargo, además de su música, Aitana ha publicado un libro ('La Tinta de Mis Ojos'), tiene una colonia y protagoniza numerosas campañas publicitarias para diferentes marcas. Así, es de esperar que cualquier cosa que Aitana toca, se convierte en oro. Y por lo que toca nos referimos a lo que se pone, a lo que come, los accesorios que elige...

Las últimas fotos que ha publicado Aitana en su Instagran han causado sensación. Tanto, que sus fans se las han visto y deseado para saber de dónde son los pendientes que luce la catalana en las imágenes.

Dorados, grandes... Vamos, que no pueden estar más de moda. Los pendientes son de la marca AMEN, una tienda conceptual de Madrid situada en la calle San Andrés, 3, en pleno barrio de Malasaña. Cuestan 17,5 euros. De momento no están disponibles online, pero si el tirón continúa, puede que se animen a hacer envíos.