La actriz Petra Martínez se pasó Twitter en la última ceremonia de entrega de los Premios Feroz. La intérprete de 77 años se subió al escenario para recoger el premio por la película La vida era eso y levantó a toda la sala con su discurso en favor del sexo y de la masturbación femenina. No importa la edad, lo importante es disfrutar.

"La masturbación está completamente callada, y entonces yo ahora por ejemplo me masturbo como tres o cuatro veces al día porque he cogido la manía. Y entonces Juan (su marido) me dice 'hija, por favor, vamos a la cama', y le digo 'yo prefiero en el sofá", dijo la ganadora del premio a Mejor actriz.

El discurso de Petra Martínez por la masturbación

Si Petra Martínez habló así en los premios Feroz fue porque su personaje en la película tenía una escena masturbándose. Esa escena le hizo replantearse si hacer o no la película.

"No quería hacer la película por esa escena y porque tenía que salir desnuda en otro momento en el baño", explicó en una entrevista para ABC.

Cambió de opinión al trabajar en el papel con David Martín de los Santos, director de la cinta. "Será una película que jamás olvidaré. Y resulta que hasta en las entrevistas me costaba decir la palabra. Somos muy tontos porque es una cosa natural. La palabra masturbación me asustaba. Me daba pudor", dijo la actriz que luego no tuvo problema en decir la palabra bien alto en la gala de los premios Feroz.

"En esta película, quitando toda la seriedad y lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente", dijo la actriz en la ceremonia, en la que también celebró la existencia de los juguetes sexuales: "Hay muchas cosas que las mujeres de mi edad no sabemos, como el satisfeison [satisfyer], que es muy bueno, es genial…"

El discurso de Petra Martínez fue EL MOMENTO de la ceremonia, aunque lo cierto es que quien hubiese seguido sus entrevistas previas no le extrañaron tanto sus palabras. En la promoción de La vida era eso, Petra Martínez habló claro sobre la importancia de la masturbación.

"Yo me masturbo e imagino que las mujeres se masturbarán. Y las que tenemos marido es mucho más fácil no tener necesidad (...) Masturbarte es aprovecharte de una parte del cuerpo que te da placer, gusto. ¡Menos mal que nos hicieron esto!".

¿Quién es el marido de Petra Martínez?

Petra Martínez mencionó a su marido en la entrevista y en el discurso de los Feroz. Él es el director, actor y autor de teatro español Juan Margallo.

Llevan juntos desde hace más de 50 años y juntos fundaron en 1985 la compañía Uroc Teatro.

Juntos han tenido también dos hijos, Juan y Olga, que no ha dudado en seguir los pasos de sus padres.

Petra Martínez y su marido Juan Margallo // Gtresonline

Quiénes son Juan y Olga, los hijos de Petra Martínez

Juan y Olga Margallo Martínez son los hijos de Petra Martínez y Juan Margallo.

A Olga la conoces porque es actriz, directora de teatro, directora artística, youtuber y desde 2017, escritora. Nacida en 1970 está casada con el también actor Antonio Muñoz de Mesa. Juntos tienen dos hijos, a su vez nietos de Petra.

Su hijo Juan Margallo Martínez tampoco vive ajeno al espectáculo. Como él mismo cuenta en su Instagram se dedica a la iluminación. Sus gustos también los cuenta en Instagram aunque los resume en un "cosas varias". Hay que deducirlos de sus publicaciones.