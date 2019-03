Pilar Rubio y Sergio Ramos contarán con una de las bandas más famosas del mundo para tocar en su boda

Pilar Rubio lleva el rock en las venas. La presentadora nunca ha escondido su pasión por la música rock y el rollo 'heavy'. De hecho, la joven acostumbra a lucir prendas de cuero, tachuelas, flecos... Muy acordes con su estilo de música favorito.

Así, puede que Pilar cumpla uno de sus sueños el día de su boda. Sergio Ramos y la presentadora se darán el 'sí, quiero' el próximo 15 de junio, en Sevilla, tal y como ellos mismos confirmaron durante una visita de el futbolista a El Hormiguero, programa donde Pilar colabora.

"Va a haber algo muy gordo y no es flamenquito, es top", desvelaba la presentadora, muy sonriente. Ahora, el diario As ha revelado que la pareja está negociando con bandas como Aerosmith o AC/CD para que actúen tras la ceremonia.

Sin duda, dos bandas de gran nivel y reconocimiento mundial. Además, ambos grupos tienen temas románticos, como el clásico 'I don't wanna miss a thing' de Aerosmith, canción que pueden bailar los novios en el banquete.

Pilar Rubio es una gran amante del rock, y uno de los últimos posts de su blog lo ha dedicado a ello: "La tendencia rockera, que sigue temporada tras temporada y es una de mis tendencias incondicionales. La prenda más “cool” de este look es la cazadora de cuero con mensaje. Me encanta poder expresar ideas, pensamientos o sentimientos a través de la ropa. Espero que os guste este look y os sirva de inspiración para crear vuestro look rockero! Y vosotros, ¿sois fans de esta tendencia rockera?" .