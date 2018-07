Pink estrena 'Today's The Day' en medio de Rockefeller Center

Pink ha estrenado por todo lo alto su nuevo tema Today's The Day con una actuación en medio del Rockefeller Center de Nueva York. Este tema será la sintonía de cabecera de The Ellen Show , de Ellen Degeneres .

Ya podemos escuchar al completo Today's The Day, la nueva canción de Pink que forma parte de la nueva cabecera del programa de Ellen Degeneres: The Ellen Show.

La cantante ha presentado el tema por todo lo alto en una actuación en medio del Rockefeller Center de Nueva York en un enorme escenario acompañada de unas bailarinas en el que también subió su hija Willow, de cuatro años, para bailar con su madre al finalizar la canción.

Today's The Day sigue en la línea de Blow Me (One Last Kiss), fiel al estilo de Pink.