El precioso mensaje de Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche por su cumpleaños

Cristina Pedroche está de celebración porque hoy cumple 30 años. Su marido Dabiz Muñoz ha querido agradecerle todos los momentos vividos, y lo mucho que se la quiere con un emocionante texto en las redes sociales.

Parece ser que el mes de octubre es un mes muy importante para la pareja, no solamente porque la colaboradora de 'Zapeando' cumple años, sino porque la semana pasada celebraron su tercer aniversario desde que se dieron el 'sí quiero' en una boda íntima y privada en vaqueros.

En la víspera de su cumpleaños,Cristina Pedroche, reconoció a través de Instagram que se pone ''tontita y nostálgica'' cuando llega el 30 de octubre.

''Lógicamente no tengo ningún motivo para estar triste, la vida me sonríe, tengo una familia maravillosa, el mejor marido del mundo, un trabajo que me encanta en el que me lo paso muy bien...''

Sin embargo, su marido se ha encargado de que tuviera uno de los días más felices y emocionantes de su vida, hemos podido ver en la misma red social.

''Muchas felicidades al amor de mi vida, a mi compañera, amiga y mi amante...me cambiaste la vida radicalmente, me haces feliz cada día, me siento afortunado por estar cerquita tuyo cada mnuto, tu sonrisa, tu mirada, tu personalidad...'',''Gracias, gracias y gracias, por todo, por tanto, imposible expresarlo con palabras...Felicides 30 preciosa mía!!!!!'' escribió el cocinero junto a una foto de ambos en los fogones.