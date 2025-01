El primer bebé de 'Operación Triunfo 2018', en camino: Carlos Right anuncia que será padre

El extriunfito Carlos Right (32) y la modelo Claudia Torregrosa (25) han anunciado este 1 de enero que esperan a su primer hijo para dar la bienvenida al 2025 por todo lo alto. "Aún no lo sabes, pero ya eres lo más importante de nuestras vidas. Empezamos el año siendo tres", ha escrito la pareja en Instagram.

Para dar la noticia, Carlos Right y Claudia Torregrosa han compartido un emotivo vídeo donde él aparece dando un beso en la barriga de su mujer, ya que el cantante y la modelo se casaron el pasado mes de septiembre de 2024 en Barcelona.

Además, cabe destacar que la pareja ha decidido compartir su felicidad solo un día antes del cumpleaños de Carlos Right, quien celebra sus 32 años este mismo jueves 2 de enero. "Así empieza mi día de cumpleaños", escribe el concursante de OT 2018 en sus historias de Instagram junto a una imagen suya antes de soplar la vela. "Gracias por todos los mensajes de cariño tan bonitos que recibimos ayer", añade.

La noticia del que será el primer bebé de Operación Triunfo 2018 llega un año y medio después de que Carlos Right desvelara que dejaba la música.

"Se me hace difícil escribir esto, pero siendo sincero, sabía que el momento llegaría un día u otro. No sé bien por dónde empezar, quizás agradeciendo todo el cariño y el apoyo que he tenido siempre por vuestra parte. El sentirme tan arropado y tan querido ha sido lo más mágico de todo esto", empezó diciendo en su perfil de Instagram en verano de 2023.

"Os quiero contar que dejo la industria musical. Un mundo en el que me metí hace cinco años, sin saber nada de él, cometiendo mil errores, siendo inocente y dejándome llevar. Un mundo que, a pesar de que me ha dado personas maravillosas, también me ha hecho mucho daño y no va conmigo. Por eso, hoy me despido de él", sentenció.