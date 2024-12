Chiara Oliver echa de menos estar en 'Operación Triunfo': "No he vuelto a ser tan prolífera como en la Academia"

Chiara Oliver llega "muy navideña" al pisito de Cuerpos especiales junto a Lalachus y Nacho García para presentar no solo su nuevo sencillo bucle, sino también su próximo EP: la última página, que llegará el 31 de enero.

Con su canción recién salida del horno, Chiara habla sobre conductas disfuncionales dentro de una relación, sobre no salir del bucle de pensar en esa persona... Y todo a ritmo de un pop rock divertido ya característico de la artista, ya que siempre tuvo claro que quería dirigir su carrera musical hacia allí.

"Desde que salí de Operación Triunfo tenía muy claro por donde quería tirar y que quería la libreta rosa. Bucle no era mi favorita, no era mi candidata como adelanto, pero tiene perfecto sentido. Es todo tan divertido, que es perfecta la vibra que estamos transmitiendo", comenta Chiara, que también detalla que bucle es "la canción más brillante" de su próximo EP, ya que el resto son "más oscuras o tristes".

Así, la extriunfita rememora su paso por OT 2023, el cual le ha permitido vivir "cosas superheavy que han pasado" y que sigue "sin asimilar". De hecho, Lalachus recuerda que seis de los siete temas que conforman el próximo trabajo de Chiara los compuso dentro de la Academia de Operación Triunfo: "No he vuelto a ser tan prolífera como en la Academia. Echo de menos encerrarme porque es estar sola con la música, no tienes cosas que hacer, es música todo el día".

¿Sección de Chiara Oliver en 'Cuerpos especiales'?

Hacia el final de la entrevista, Chiara ha hecho alarde de su pasión por la historia, más concretamente por Isabel I de Inglaterra..

Lalachus se ha quedado anonadada con su relato y ha querido ir más allá proponiendo una sección de la artista en Cuerpos especiales: "Estoy viendo un pedazo de formato de Chiara Oliver explicando historia... Sería increíble porque cuando a una persona le gusta algo, verlo con la ilusión que lo cuenta se te queda en la cabeza".

"Un proyecto para el futuro", dice Lalachus. "Apuntémoslo", responde Chiara, que después se equivoca mencionando a Isabel Pantoja en vez de Isabel I de Inglaterra por un gracioso lío mental.