¿Qué cantante tiene este número tatuado en el brazo?

¡BINGO! El número 1727 es el número de Aitana. La cantante de Operación Triunfo 2017 lleva este dibujo en su antebrazo derecho desde 2018. Se lo hizo tras su paso por el programa y no es el único dibujo que lleva en su piel como homenaje al talent musical que le abrió las puertas de la música.

Tampoco es su único tatuaje. Aitana tiene una mariposa en ese mismo brazo, el girasol de la amistad que se hizo con su amiga, las iniciales de sus padres (Belén y Cosme), una araña, un bowl con su comida favorita: la sopa, dos caras de su perfil y la palabra Munay, que significa el poder del amor, son los tatuajes que completan el cuerpo de la artista. También tiene uno secreto del que nadie sabe nada.

Aitana es quien lleva tatuado el número 1727 en su antebrazo derecho // Gtresonline

1727, el número que lo cambió todo

Aitana tiene grabado un 1727 en la cara interna de su antebrazo derecho. Es el número que obtuvo cuando se presentó al casting de OT. Fue el primero que se hizo con su tatuadora de confianza Hellens Saigi, un guiño al programa que la cantante relaciona con el número 7, que cree ser el de la suerte.

"Considero que esta etapa marcó mucho mi vida... me hace mucha gracia porque realmente siempre me obsesiono con que el número 7 ha estado constantemente en mi vida, no sé por qué... mi cumpleaños es el día 27, mi madre cumple también el día 27... Siempre encuentro sietes en mi vida”, explicó a Glamour México.

El tatuaje se lo hizo a finales de mayo de 2018, su tatuadora dice de él: "Sencillo pero lo dice todo".

No es su único tatuaje relacionado con Operación Triunfo. Aitana también tiene dos caras de perfil que le recuerdan su paso por el programa.

Se lo tatuó cuando salió de la academia, es un dibujo muy original que tiene situado sobre el codo de su brazo derecho. Aitana relató que estas dos caras simbolizan el cambio de vida, orientando las miradas de cada rostro hacia lados diferentes.