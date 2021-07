¿Por qué Coldplay se llama Coldplay? Este es el origen de diez nombres de bandas actuales

Cuando uno empieza una banda no suele tener muy en cuenta cómo la va a llamar. Pero acaba siendo una cuestión importante: es lo primero que va a llegar al público. Por eso es importante que el nombre sea bueno, pegadizo y que represente bien al grupo. Y algunos, como Coldplay, BTS o los mismísimos Rolling Stones no lo tenían tan claro en un principio. Te contamos diez historias de cómo algunas de las bandas más conocidas escogieron su nombre actual.

1. Coldplay

La banda de Chris Martin no iba a llamarse así originalmente. De hecho, su primer nombre fue Starfish (estrella de mar). Y no se lo pensaron mucho: el dueño de un club necesitaba un nombre para registrarlos como artistas en un evento, y esta palabra fue la primera que se le ocurrió a Will Champion. Meses después un amigo de Chris, Tim Crompton, cambió el nombre de su banda dejando 'libre' Coldplay... y el resto pues es historia. A día de hoy Martin sigue dándole las gracias a Crompton por dejarles usar el nombre.

2. The Rolling Stones

Parece mentira que un nombre tan icónico hoy como Rolling Stones surgiera de una forma absolutamente casual. El nombre se lo deben al guitarrista Brian Jones. Estaban buscando nombres para el grupo en un momento en el que el éxito de los Beatles llevaba a muchos grupos a poner la palabra beat (ritmo) en sus nombres. Pero ellos querían desmarcarse. Y cuando le preguntaron por un nombre para la banda Jones miró un disco que tenía a mano... que resultó ser el single de Muddy Waters Rollin' Stones.

3. BTS

El nombre de la banda surcoreana tiene un significado especial. BTS es la abreviatura de Bangtan Sonyeondan, una expresión que significa 'boy scouts a prueba de balas'. Y según J-Hope el nombre representa el deseo del grupo de bloquear estereotipos, críticas y exceso de expectativas que golpean a los adolescentes como balas.

4. Daft Punk

Los ídolos franceses de la electrónica adoptaron este nombre como el mejor ejemplo de 'si no puedes con ellos, únete a ellos'. En un inicio su nombre era Darlin', pero entonces recibieron una crítica muy negativa del periodista Dave Jennings en la que llamaba a su estilo "daft punky trash" –tonta basura punky–, y ellos decidieron hacer suya esa expresión.

5. 30 Seconds to Mars

A los integrantes de 30 Seconds to Mars nunca les ha gustado hablar del origen del nombre del grupo. Hasta llegaron a inventar que salía de un antiguo manuscrito, el Argus Apocraphex. Sin embargo su auténtico origen está en la tesis de un profesor de Harvard que habla de la velocidad de los avances tecnológicos, y uno de los epígrafes se titulaba... sí, 30 Seconds to Mars.

6. Little Mix

La banda inglesa es una de las grandes revelaciones de la música actual, pero no siempre se han llamado así. Cuando se presentaron a The X Factor en Inglaterra lo hicieron bajo el nombre Rythmix. Pero poco después descubrieron que ya existía una organización benéfica con ese nombre, y decidieron cambiar el suyo. Little Mix no era la opción que más les gustaba porque les hacía sonar a banda infantil. Sin embargo, lo han acabado abrazando y decidiendo que les hace sentir más jóvenes.

7. Nickelback

Afortunadamente la banda de Chad Kroeger cambió de nombre. Nacidos como The Village Idiots, los canadienses decidieron cambiar cuando el bajista, Mike Kroeger, trabajaba en un Starbucks. Y una de las frases que más acostumbraba a decir a los clientes era "thank you, here's your nickel back", refiriéndose a una moneda de cinco centavos. Y gracias a esa frase se obró la magia y surgió Nickelback.

8. Paramore

El grupo rockero adquirió su nombre gracias a la madre de uno de sus integrantes. Esta mujer, madre de uno de los primeros bajistas de la banda, tenía como apellido de soltera Paramour, que en inglés se traduce como 'amante secreto'. Al grupo le encantó, y decidieron adoptarlo pero escribiéndolo Paramore, que se pronuncia casi exactamente igual.

9. My Chemical Romance

Esta es la historia en la que otro bajista es el prota. Mike Way, el bajista de la banda y hermano también del cantante Gerard Way (mismo caso que Nickelback. ¿Coincidencia? No lo creo), trabajaba en una librería de Barnes & Noble cuando, ordenando libros, encontró uno que se titulaba Ectasy: Three tales of chemical romance. Y bueno, solo hay que unir los puntos.

10. Papa Roach

Es verdad que llamar a tu grupo 'Papá Cucaracha' no te habría abierto muchas puertas en el mundo hispanohablante. Pero el nombre tiene un significado más profundo: es un homenaje al abuelo del cantante del grupo, Jacoby Shaddix. Este hombre se llamaba Howard Roatch, y sus conocidos le llamaban... Papa Roach. O sea, que no tiene nada que ver con cucarachas.