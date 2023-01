Qué fue de Amanda Bynes: la joven promesa de Hollywood que arruinó su carrera por las drogas

Amanda Bynes fue una de las estrellas más prometedoras de Hollywood entre los 90 y los 2000. Pero todo se truncó cuando no supo manejar la fama adolescente y se vió envuelta en el mundo de las drogas, que arruinaron su carrera y la expulsaron de la gran pantalla para el resto de su vida.

Ahora vive alejada de los focos y es manicurista. Te contamos la polémica historia de vida de la exactriz.

Trayectoria profesional

Amanda Bynes comenzó en el mundillo de la actuación en 1996, con tan solo 10 años, en el programa de Nickelodeon Sketches, con el que consiguió que le diesen un programa para ella sola El show de Amanda, en 1999, programa que hizo que empezase a apuntar maneras como promesa juvenil.

No fue hasta 2002 cuando debutó en la gran patalla con Big Fat Liar. Después de esto la joven comenzó a protagonizar películas y series que la llevaron a hacerse un hueco como estrella cinematográfica como Un sueño para ella (2003), Ella es el chico (2006) o Hairspray (2007) o Rumores y Mentiras (2010), una exitosa película que marcó el inicio del fin de su carrera.

Adicción a las drogas y encontronazos con la ley

La actriz reconoció que consumía drogas y que su salud mental era frágil, lo que hizo que su fulgurante carrera comenzase a perder mecha.

"No podía aguantar mi aspecto en la película y no me gustó mi actuación. Estaba totalmente convencida de que necesitaba terminar mi carrera después de verla. Estaba hasta arriba de marihuana cuando la vi, pero por alguna razón, comenzó a afectarme. No sé si fue una psicosis inducida por las drogas o que, pero afectó a mi cerebro de una manera totalmente diferente a otra gente. Cambió por completo mi manera de ver las cosas", contó en el año 2018 a la revista Paper.

La primera vez que detuvieron a Bynes fue en el año 2012 por conducir bajo los efectos del alcohol. Durante los próximos cinco meses la detuvieron tres veces más; dos de ellas por el mismo motivo y otra por conducir sin carnet.

Fue entonces cuando se quedó sola ante el peligro: su agente, publicista y abogado la abandonaron a su suerte y ella tomó la decisión de marcharse a Nueva York y dejar Hollywood para siempre.

Recídas, problemas de salud mental y una tutela a lo Britney

Pero su estancia en la ciudad que nunca duerme no fue precisamente un camino de rosas. Volvió a tener encontronazos con la ley por abuso de drogas y fue internada en un centro de rehabilitación durante seis meses en 2013 —y posteriormente en 2014 y 2019—.

Después de eso, su salud mental empeoró considerablemente y afirmó que su padre abusaba de ella, declaraciones que su familia negó rotundamente.

"Mi padre abusaba de mí física y verbalmente. Me llamaba 'fea' y me decía que si quería tener sexo con él. Si decía que no, me obligaban a vivir con él", escupió. Horas después se retractó de su acusación asegurando que tenía un microchip en el cerebro que le había hecho decir eso.

Ese mismo año y tras agravarse su salud mental, Bynes se sometio voluntariamente a una tutela por parte de su madre, Lynn Bynes, para controlar sus bienes.

No fue hasta principios de 2022 —9 años después— cuando a exactriz quiso recuperar el control de su vida. Para ello tuvo que presentar los documento pertinentes y, en marzo de ese mismo año volvió a ser libre.

Nueva vida alejada de los focos

Tras dejar a un lado el mundo de la interpretación, Amanda se matriculó en el Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Angeles en 2014 para estudiar moda, y en 2019 recibió su licenciatura, además de comprometerse con su pareja Paul Michael.

Pero no era suficiente para ella, por eso, en 2022 se inscribió en la escuela de Cosmetología para convertirse en manicurista profesional.

Para sorpresa de muchos, la exestrella de Hollywood se unirá al elenco de la reunión de All That en un evento fan, siendo esta su primera aparición pública desde que acabó su tutela.

Parece que, después de numerosas rehabilitaciones, alejarse de los focos y mantenerse bajo el cuidado de su madre durante muchos años, Amanda ha conseguido rehacer su vida y vivir con normalidad.