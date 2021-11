¿Qué fue de Raúl, el cantante de 'Sueño su boca'?

Han pasado 20 años desde que el cantante Raúl arrasó en España con Sueño tu boca , p ero muchos todavía recuerdan al 'as de corazones' que encandiló a España durante los primeros años del nuevo milenio. Sin embargo, otros tantos se preguntan lo mismo: ¿qué fue de Raúl? ¿Sigue dedicado a su música?

Sueño su boca se convirtió en todo un hito de los inicios del milenio y el cantante Raúl, en una figura emergente de la música y un auténtico 'as de corazones' entre las adolescentes españolas. Pero ¿qué fue de él? ¿Sigue dedicado a la música?

Parecía que el artista alavés estaba destinado a convertirse en el representante de España en el Festival de la Canción de ese mismo año, pero se quedó a las puertas, obteniendo la segunda posición detrás de Serafín Zubiri. Sin embargo, ese fue el inicio de una carrera que, si bien fugaz, lo convirtió en una auténtica estrella a nivel nacional, con canciones que han quedado en el imaginario.

Su carrera despegó rápidamente a partir de ese momento, consiguiendo ser cuatro veces disco de platino en nuestro país y llevándose un Premio de la Música al artista revelación.

El fugaz éxito de su carrera

Fueron pocos años de éxito, pero muy intensos para el joven Raúl. Tras el éxito de su tema estrella, el alavés publicó en 2001 su segundo álbum, Haciendo trampas, que se convirtió en número uno y obtuvo dos discos de platino gracias al tema Prohibida.

Además, fue elegido para dar voz a la banda sonora de Spirit: el corcel indomable, una de las películas más recordadas de la productora DreamWorks, con canciones reconocidas como No me rendiré o Dejadme en paz.

Poco después, en 2003 llegaría a nuestras manos otro de sus mayores éxitos, el single As de corazones. Con esta canción, Raúl repitió el éxito que consiguió con Sueño tu boca, y llegó a convertirse en disco de oro en nuestro país.

No obstante, aunque contaba con una gran popularidad entre el público joven, los trabajos que precedieron a As de corazones no tuvieron la misma acogida que sus temas más conocidos y el mundo acabó olvidándose del cantante.

¿Qué fue de Raúl tras el éxito de 'As de corazones'?

A partir de 2005, Raúl continuó trabajando en su música, publicando canciones y discos que no consiguieron calar entre sus fans y, finalmente, acabó por desaparecer de la escena española. Fue entonces cuando el cantante decidió tomarse un descanso en su carrera musical para afrontar nuevos retos.

Años más tarde, en 2011, el artista publicó un nuevo disco, Contramarea, en el que adoptó un nuevo estilo musical, muy alejado de los ritmos latinos que le convirtieron en el aclamado artista que fue. Sin embargo, este nuevo trabajo no consiguió triunfar, al igual que los anteriores, y pasó completamente desapercibido entre el público.

Estos fracasos no minaron la moral del cantante, que trató de volver a la senda del éxito gracias al programa que, en su momento, le lanzó al estrellato. En 2014, se presentó de nuevo a la preselección de Eurovision para convertirse en el candidato español, con su tema Seguir sin ti. No obstante, su candidatura pasó sin pena ni gloria y no consiguió relanzar la carrera de Raúl.

Raúl Fuentes en la preselección de Eurovision // GTRES

La nueva vida de Raúl

El paso del tiempo no ha hecho que Raúl se dé por vencido en el mundo de la música. En 2016, el cantante presentó su disco El mundo es para ti y, en 2017, lanzó Me hace falta tu amor, un nuevo single, con la fallida intención de volver a las listas de éxitos españolas.

A finales de 2019 y tras unos años sin noticias de él, el cantante publicó Contigo soñando, el último single del que tenemos noticias. Al igual que los anteriores, la canción pasó desapercibida dentro del mundillo musical.

Eso sí, parece que, a sus 46 años, Raúl mantiene la misma pasión por la música que el primer día. De hecho, lo hemos podido ver apareciendo habitualmente en programas musicales de índole regional, como trabajos en la televisión de Castilla-La Mancha.

Además, también lo hemos visto participando en el tour solidario El último aplauso, junto a cantantes como Marta Sánchez o Ramoncín, y en algunos pequeños conciertos a nivel local.