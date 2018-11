¿Qué hace Alfred hablando de Operación Triunfo en un vídeo de Instagram de U2?

Después de que hace meses Alfred García anunciase que estaba preparando algo "muy chulo" con la banda irlandesa U2, por fin sabemos de qué se trata. El cantante participa en los reportajes ' A Part Of Me ', donde artistas y fans del grupo se unen para hablar de música.

PARTE DEL DOCUMENTAL 'A PART OF ME'

U2 ha escogido a Alfred, ex concursante de OT y representante de España en Eurovisión, como parte de su proyecto 'A Part of Me', donde artistas noveles de distintos países cuentan en un reportaje su experiencia viendo a Bono y los suyos tocar en directo por primera vez. Además, profundizan sobre los significados de las canciones, cuentan sus anécdotas con los temas de la banda, explican cómo los descubrieron y etc.

Alfred García, que anunció hace un mes que estaba haciendo "una cosa muy chula" con la banda irlandesa, es el primer español que forma parte de este proyecto. En el vídeo, el joven aparece hablando en inglés de la banda. Se define a sí mismo como "una de las estrellas del programa de televisión musical Operación Triunfo, un Gran Hermano pero de música". En las imágenes se pueden ver fragmentos de la estancia de Alfred en la Academia.

En el Instagram de U2 se puede ver un pequeño fragmento, pero el reportaje completo está disponible para los suscriptores de U2, donde se puede escuchar a Alfred cantar algunos temas del grupo.

Sin duda, una promoción estupenda para apaciguar las ansias de sus fans, que se mueren de ganas de escuchar las canciones del disco que Alfred está preparando, titulado '1016'.