¿Por qué Morgan Freeman lleva la mano tapada?

Morgan Freeman ha sorprendido a todo el mundo tras su aparición sorpresa en el acto de apertura del Mundial de Fútbol Qatar 2022, pero hay algo de el que sigue llamando la atención muchos años después.

El actor ha aparecido en el escenario del estadio Al Bayt con una mano cubiera, pero muchos se siguen preguntando ¿por qué lleva la mano tapada?

En el año 2008 el actor sufrió un aparatoso accidente de coche en Mississipi. El automovil salió de la carretera dando vueltas de campana y acabó diparado en una zanja. Este accidente provocó numerosas heridad en la mano izquierda dle actor, dejándola completamente paralizada.

Es por eso el intérprete de Nelson Mandela suele cubrirla con un guante incluso 14 años después del accidente, pues a día de hoy sigue padeciendo los efectos del accidente, además de sufrir fibromialgia sumado a la parálisis de su mano y un dolor crónico.

Este guante le sirve de ayuda, pues no se trata de una simple prenda: es un guante de compresión que estimula el riego sanguíneo, algo que, al no poder mover la articulación, no puede hacer por sí mismo.

Se trata de un motivo de salud, pero ya se ha convertido en un rasgo característico del actor que, a pesar de haber pasado más de una década así, sigue llamando la atención.