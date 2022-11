La inesperada presencia de Morgan Freeman en el Mundial: los detalles de la ceremonia de apertura

Oficialmente ha dado inicio el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Antes de que diese inicio las acuaciones musicales de la ceremonia de apertura, a tenido lugar una enorme performance en el estadio, donde hemos podido ver distintos trajes regionales qataries, bailes, música tradicional y mucho espectáculo.

Como lo han demonimano, parecía más una ceremonia de apertura a la altura de unos Juegos Olímpicos que de un Mundial de Fútbol, y así ha sido: desde números músicales, pasando por los tradicionales hasta fuegos artificiales.

Para sorpresa de muchos, Morgan Freeman ha formado parte de esta ceremonia de apertura de manera inesperada, y algo ha llamado la atención: lleva la mano izquierda tapada. Pero lo más importante, ha lanzado un mensaje de respeto entre perosnas, culturas y naciones.

Para sorpresa del público y los televidentes, hemos podido escuchar una de las canciones más exitosas de mundiales anteriores, We Are One de Pitbull o Wave Your Flag además de las mascotas de distintas ediciones como la de Rusia 2018, Brasil 14 o Sudáfrica 10 un guiño a las distintas ediciones del mundial.

Por supuesto no podía faltar naranjito, mascota de España.

Y tampoco podía faltar la mascota oficial del mundial, que ha hecho su aparición en el estadio Al Bayt.

El encargado de abrir la cereonia de apertura ha sido Jung Kook, de BTS, acompañado de un numeroso grupo de bailarines y un llamativo espectáculo de luces. El artista K-pop ha compartido escenario con Fahad Al Kubaisi, cantante y activista de los derechos humanos qatarís.

Morgan Freeman también ha hecho una reflexion sobre el fútbol: "El fútbol abarca el mundo une naciones por su amor por este bello juego y que es atemporal. Une a personas comunidades y naciones, y tiene una gran historia, al igual que la ha tenido aquí en Qatar. Todos tenemos una historia de fútbol y Qatar también", sentenciba el actor.

Al finalizar hemos podido ver a los exfutbolistas de La Roja Iker Castillas y Andrés Iniesta, que se encargarán de comentar esta edición del mundial.