De qué murió B. J. Thomas, el cantante de 'Raindrops Keep Fallin' on My Head'

B. J. Thomas fue un artista conocido por la canción Raindrops Keep Fallin' on My Head , de la banda sonora de la película Dos hombres y un destino . En 2021, el artista murió a los 78 años en su residencia de Arlington (Texas, Estados Unidos).

B. J. Thomas fue un cantante estadounidense conocido por éxitos de los años 60 y 70 como Hooked On A Feeling, (Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song o Rock and Roll Lullaby. Sin embargo, la canción más emblemática de su carrera siempre será Raindrops Keep Fallin' on My Head.

Este tema de 1969 se publicó como parte de la banda sonora de la película Dos hombres y un destino, dirigida por George Roy Hill. Raindrops Keep Fallin' on My Head ganó el Óscar a Mejor canción original y B. J. Thomas la interpretó en la gala de los premios de 1970.

Lo curioso de la canción es que el estadounidense estuvo a punto de no interpretarla. El compositor, Burt Bacharach, quería que la cantara Bob Dylan, algo que finalmente no ocurrió. La segunda opción fue Ray Stevens, quien rechazó la propuesta. Al final, se la propusieron a Thomas, aunque su médico le dijo que no la aceptara porque tenía laringitis.

"Regresaba de una gira de dos semanas y tenía laringitis, y apenas pude grabar la canción para la banda sonora", recordó, según recoge The Guardian. Al final, grabó cinco tomas en el estudio para la película y, una vez recuperado, volvió a grabar su voz para lanzar el tema como sencillo.

El motivo de su muerte

B. J. Thomas murió el 29 de mayo de 2021 con 78 años en su residencia de Arlington (Texas, Estados Unidos) por complicaciones debido al cáncer de pulmón.

El 24 de marzo de 2021, B. J. Thomas publicó un comunicado en su cuenta de Facebook para informar de su diagnóstico: tenía cáncer de pulmón en etapa cuatro. En ese momento, el artista estaba recibiendo tratamiento médico en un centro de salud local de Texas.

"Solo quería aprovechar esta oportunidad única para expresar mi gratitud a Gloria, mi maravillosa esposa y mi apoyo durante más de 53 años, a mi familia, amigos y seguidores", escribió B. J. Thomas. "Me siento muy bendecido por haber tenido la oportunidad de grabar e interpretar hermosas canciones en la música pop, country y góspel, y de compartir esas maravillosas canciones y recuerdos alrededor del mundo con millones de ustedes. Les pido a todos sus oraciones en este momento y que mi música pueda seguir viviendo con ustedes".