Miriam, la hermana fallecida de Dani Martín: bailarina con Mónica y Penélope Cruz y las canciones que le ha dedicado

La vida de Dani Martín dio un giro de 180 grados el día que su hermana falleció. Miriam era dos años mayor que el cantante y siempre habían sido un gran apoyo el uno para el otro, así que su ausencia a lo largo de todos estos años ha supuesto un gran vacío para el artista.

Sin embargo, el cantante mantiene vivo su recuerdo a través de la música. El pasado mes de abril estrenaba la canción Cómo me gustaría contarte, en la que le habla directamente para contarle todo lo que le ha sucedido a él y a su familia desde su fallecimiento.

Su trágica muerte

El 9 de febrero de 2009 es una fecha que Dani Martín no olvidará nunca. Ese día fallecía de manera repentina su hermana Miriam a causa de un infarto cerebral. Tenía 35 años, dos más que el líder de El Canto del Loco. Su pérdida supuso un gran mazazo tanto para el artista como para sus padres, Carmen y José Manuel.

Poco después de su fallecimiento, el artista se tatuaba dos letras M en ambas muñecas, las inicial del nombre de su hermana, Miriam Martín, para así tenerla siempre presente.

Dani Martín // GTRES

La lección de vida que le dieron sus padres, Carmen y José Manuel

Tras su pérdida, Dani Martín asumió con su familia un rol de protector que le salió de dentro de manera natural. En vez de venirse abajo, se esforzó por mostrar su mejor cara a su familia.

"Cuando te pasa algo fuerte, es precisamente cuando descubres cómo eres de verdad. Yo me descubrí respondiendo ante esta pérdida de una manera que nunca hubiese imaginado. Siempre había pensado que, por mi sensibilidad, si algún día me pasase lo que me pasó, me iba a hundir, que no sería capaz de seguir. Y de pronto me encontré tirando de mi familia, intentando alegrarles, siendo la sonrisa para mis padres", dijo en la primera entrevista tras su fallecimiento, con la revista Elle en el año 2010. También habló de ello con Risto Mejide en Al Rincón de Pensar, de Antena 3.

El esfuerzo para salir adelante se convirtió en un modo de vida para toda la familia y sus padres le dieron un gran ejemplo. En vez de venirse abajo, siguieron trabajando para mantenerse, llevando el duelo en las entrañas.

"Lo que me pasó, viéndolo desde la distancia, es que agarré el rol 'voy a salvar a mis padres para que estén bien'. Yo también tenía pena, pero la guardé en una habitacioncita. Ellos me dieron una lección de vida que flipas: al día siguiente estaban trabajando los dos. Y al día siguiente, también. Y al siguiente. Entre los tres hemos conseguido que no nos sobrepasara la pena, algo que les pasa a tantas familias. He aprendido un montón de aquella situación, lo que me ocurre ahora es que me encantaría tener a mi hermana aquí. Que no me hubiera ayudado tanto a madurar esa situación. O a colocarme en un lugar diferente de aquel en el que estaba. Fue una lección, de mis padres y de la vida. Hace nueve años ya, ¿eh?", contó en la revista Jot Down cuando se cumplieron 10 años de su muerte.

Una preciosa carta: "Me sigo acordando de ti"

Antes de lanzar el videoclip homenaje a su hermana de la canción Cómo me gustaría contarte (inspirado en la escuela de baile a la que iba Miriam), el músico publicó una emotiva carta donde admitía que la seguía recordando cada día.

Como si le hablase directamente a ella, Dani le agradecía los consejos de la infancia y recordaba con ternura sus pequeños desencuentros. "Cómo me gustaría contarte que después de 12 años me sigo acordando de ti cada día. Y que mi manera de decírtelo fue escribiéndote una carta, solo en casa, con una sonrisa absoluta, recordando cuando te ponía mis maquetas del Canto y tú me decías que cantaba fatal y que Los Rodríguez eran mejores", contaba.

"Me recordabas que la artista en casa era mamá y que el único líder cercano era papá. Cuánta razón tenías, hermana. Y me hiciste crecer tanto, esforzarme aun más, madurar, aprender a reconocer mi verdad, me cuidaste, me arropaste. Preferías a tu hermano que al 'del canto del loco', por eso los martes me hacías puré de lentejas o lubina a la sal con tanto amor".

"Sólo me salen sonrisas cada vez que me acuerdo de ti, cuando saco tu forrito polar verde que tengo en una caja y lo huelo, cuando escucho 'Buena suerte' de Los Rodríguez o cuando brindamos por ti, como en esta ocasión. Esto es un brindis por ti, un homenaje a la persona que quiso ser bailarina de ballet, veterinaria, una mujer única, y lo consiguió".

Su canción y vídeo homenaje: 'Cómo me gustaría contarte"

Susana Abaitúa, Mónica Cruz, Marta Etura, Loreto Mauleón, Lola Rodríguez y Nadia de Santiago son las seis actrices que forman parte del videoclip más especial de la carrera de Dani Martín, que está dirigido por Miguel Bueno y J.A. Bosh.

En él, el cantante recrea la academia de baile en la que su hermana Miriam se formaba. La danza era una de sus pasiones y a través de la letra del tema, Martín pone la pone al día de todo lo que le ha ido sucediendo a su familia estos años.

La importancia de la escalera

Además de las seis intérpretes, durante el rodaje del videoclip de Cómo Me Gustaría Contarte hubo una una invitada muy especial, la de la madre de Dani Martín, Carmen.

Junto a ella le vimos sentado en una escalera, un lugar que puede parecer común pero del que guarda recuerdos muy personales. "Te espero en la escalera donde solías gritar 'a las 9 me piro' / Cómo me gustaría contarte", canta en el tema.

Dani Martín y su madre Carmen // Dani Martín

Miriam se formó en la escuela de baile con Mónica y Penélope Cruz

Mónica Cruz es una de esas seis actrices que protagonizan el videoclip homenaje, y su implicación personal en el proyecto tiene una importante razón de ser. Mónica y su hermana Penélope fueron compañeras de Miriam en la academia de baile, donde compartieron clases y confidencias durante su adolescencia.

"Mónica y yo nos conocemos desde hace muchos años porque nuestras madres son amigas, y mi hermana iba clases de baile en la misma escuela que bailaban Mónica y su hermana Penélope. Compartieron un montón de clases de ballet y de flamenco", recordó en la presentación ante los medios de Cómo me gustaría contarte.

"Yo creo fueron los momentos más importantes, la niñez, la adolescencia... Todo lo que nos aportó esa academia a tu hermana, a la mía y a mí es algo que nos llevamos siempre. Fue muy bonito compartir esos años ahí", decía Mónica, visiblemente emocionada.

Así se conocieron Mónica Cruz y Dani Martín: una bonita historia del pasado // Getty Images

Otras dos canciones en su honor: Mi Lamento y El Cielo de los perros

En su primer disco en solitario, Pequeño, está Mi Lamento. La primera canción que dedicó a Miriam. "Porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás. Y sé que ya no estás. Que me castigue el cielo por si algo hice mal", dice la letra de este tema, que sigue cantando en los conciertos.

El cielo de los perros es otro tema donde el artista hace referencia a la muerte y al dolor de sobrellevar una ausencia que no tienes prevista. "Que para mí eres un trozo de mi vida. Que me arrancaron sin pedírmelo y deprisa. No pude darte tantos besos, más caricias […] La vida es lo único que manda en la vida", expresa la canción.