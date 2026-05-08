Todo lo que tienes que saber de la venta de entradas para el nuevo concierto de Shakira en Madrid

Shakira ha cerrado una nueva fecha en Madrid. La cantante colombiana ha ampliado su residencia europea a 12 conciertos. La nueva cita, que cerraría Las Mujeres Ya No Lloran World Tour , será el viernes 9 de octubre y las entradas salen próximamente a la venta. Apunta todo lo que tienes que saber para no quedarte sin ver a el show .

Shakira está imparable. Después de arrasar en el multitudinario concierto de la playa de Copacabana, la cantante sorprendía este jueves al hacerse oficial su nombre como encargada del himno del Mundial de Fútbol de 2026. Será la cuarta vez que la artista colabora con la FIFA para poner música a la competición deportiva.

Dai Dai es la canción que animará la competición y que llega el jueves 14 de mayo a todas las plataformas. Antes saldrán a la venta las entradas para su nuevo concierto en Madrid. Porque en este no parar, la colombiana ha sumado otra fecha a su residencia europea y ya son 12 los conciertos que dará en el Estadio Shakira de Madrid.

La nueva cita será el viernes 9 de octubre de 2026 y se presenta como la antepenúltima —por ahora— antes de cerrar Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un año y medio después de su arranque en febrero de 2025.

Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto de Shakira

Hay dos oportunidades para comprar entradas para el concierto de Shakira del viernes 9 de octubre en Madrid.

Preventa - martes 12 de mayo a las 10:00 horas

- martes 12 de mayo a las 10:00 horas Venta general - miércoles 13 de mayo a las 10:00 horas

¿Quién puede acceder a la preventa?

Para acceder a la preventa tienes que estar registrado en LiveNation, donde se llevará a cabo la venta del martes 12.

Como siempre, el consejo es registrarse los días antes y el martes acceder a la web antes de la apertura de taquilla. Se puede acceder a la sala de espera a partir de las 9:30 horas.

¿Dónde es la venta general del miércoles 13?

La venta general del miércoles 13 sigue el mismo horario aunque hay más sitios para comprar las entradas.

Se pueden adquirir a través de LiveNation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

¿Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Shakira?

Los precios de las entradas del concierto del 9 de octubre son los mismos que de los otros 11. ¡ Apunta!