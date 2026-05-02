"Tuve mi venganza": Najwa Nimri le confiesa a Rosalía su historia con un hombre casado en Berlín

Después de invitar a Rachel Marx en Colonia, Rosalía ha contado con la actriz española Najwa Nimri para el confesionario de su concierto en el Uber Arena de Berlín. Así, este viernes 1 de mayo se han unido las dos artistas para sorprender al público alemán con una curiosa historia con una aplicación de citas.

Hablando en inglés, la intérprete contó que al terminar La casa de papel quiso encontrar el amor. Para ello, utilizó una app bajo el apodo "Stella" y sin fotografías. Durante su experiencia, Nimri ha confesado que recibió muchas fotografías de hombres desnudos que no pidió.

Un día, apareció Willy, quien "no parecía estar obsesionado con su miembro", bromeó la actriz. Él le dijo que no tener fotos en el perfil significaba que estaba "desesperada", que es "muy fea" o que es "una escort". En esa conversación, el hombre confesó que estaba casado, y la española empezó a idear un plan de venganza.

Ambos quedaron en Berghain, el club berlinés que comparte título con la canción de Rosalía. Cuando se vieron por primera vez, Willy le dijo: "Tu cara me suena", a lo que Nimri ha comentado: "No hay nada peor que ser famosa, pero no lo suficientemente famosa". Al final, la actriz consiguió entrar a Berghain, pero él no. "Gracias a ese club y a esta ciudad, tuve mi venganza", ha dicho, a lo que Rosalía ha añadido: "¡Qué venganza más burlona le diste a este Perla!".

Tras despedir a la actriz, Rosalía ha hecho una confesión propia antes de cantar La Perla: "A mí me mandan dick pics [fotopollas]. No es que yo las pida, que me las mandan. Yo tengo un número americano y me mandan estas fotos. Y yo digo: '¿Quién sería la que lo tenía antes?'. Pues nada, pa' to'as las perlas", ha dicho en español entre risas.

¿Con qué famosos seguirá sorprendiendo Rosalía a sus fans? De momento, su próximo concierto es el 5 de mayo en Londres.