Que pasó entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas: así es ahora la vida de la cantante

Han pasado 22 años de aquella primera edición de Operación Triunfo(OT), donde descubrimos a un gran elenco lleno de talento, entre ellos, estaba Chenoa. A partir de ahí, le ha seguido una trayectoria que la ha llevado a ser una de las artistas más queridas en España. Su nombre es reconocido no sólo por la generación que le siguió en aquella edición de OT, también por su versatilidad que la ha llevado a conducir la última edición del programa de talentos que la catapultó a la fama además de su programa de EuropaFM Tomátelo menos en serio.

La Línea del tiempo es su nuevo sencillo que saldrá el próximo 22 de noviembre. "Una parte de mí que necesitaba compartir con quienes habéis estado ahí siempre. Gracias por acompañarme en cada paso, en cada caída y en cada regreso", comentaba en sus redes acerca de este lanzamiento. De momento, el único adelanto que ha hecho la artista de Cuando tú vas ha sido una pequeña versión a capela de la canción demostrando todo su poderío vocal.

La historia de amor entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

Bien es cierto que la intérprete de Atrévete ha sido una artista que ha despertado interés por su lado más personal, y en concreto, por la relación que acaparó titulares relacionados acerca de su relación con Miguel Sánchez Encinas.

En 2019, la cantante y el urólogo se conocieron en una cena de amigos. Fue entonces cuando Chenoa se quedó prendada de la voz de Miguel: "Lo primero que conocí de Miguel fue su voz y me encantó. Sin verlo, ya me gustó", confesó la cantante en Hola!. Fue entonces cuando, la cantante le pidió a Sánchez que le llevara a casa, proponiéndole así una primera cita tomando café juntos. Tal y como cuenta la revista, las horas se pasaron superápido en una cita, con la que se dieron cuenta de lo mucho que tenían en común así como una admiración que era recíproca.

Un viaje a Roma, cambiaría el destino de su relación. La capital italiana sería el escenario perfecto para la pedida de matrimonio de la pareja. Sería Miguel quien daría el paso: “Le propuse matrimonio en el Jardín de los Naranjos, en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma”, detallaba el urólogo.

La boda

Marcaron como fecha de la ceremonia el 14 de junio de 2020, coincidiendo con el cumpleaños de Miguel, sin embargo, con motivo de la pandemia, retrasaron su boda hasta el verano de 2021, y tras la elevada incidencia del COVID, la pospusieron al 17 de junio de 2022.

La ceremonia se celebró finalmente en la finca de Comassema, en Mallorca. En aquella boca asistieron sus compañeras de academia Gisela, Geno y Natalia, aunque en esa cita faltó Rosa López. También en aquella celebración estuvieron Ángel Llàcer, Carlos Latre, Lidia San José, Frank Blanco entre otros.

Las declaraciones con respecto al verdadero motivo de su ruptura

Sin embargo, en noviembre de 2023 salieron las informaciones de la ruptura entre Miguel Sánchez y Chenoa. No obstante, las primeras informaciones apuntaban a una separación amistosa. Se tiene constancia de que llevaban un tiempo sin convivir bajo el mismo techo.

¿Cuál fue el motivo de la ruptura? Lejos de las primeras informaciones que se pudieron dar acerca de ello, la intérprete de Soy Humana dio más detalles en EuropaPress en marzo de este año, sobre lo que les llevó a tomar tal decisión, desmintiendo que la causa de la ruptura fuera por motivos de agenda: "Las causas que la gente diga no tienen nada que ver con las que tenga yo. No tengo nada que decir y que me culpará el trabajo no, y sobre todo que no lo he dicho yo".

"Generalmente cuando me veis alterada se me nota un montón, pero bueno, estoy bien. Estoy en paz que es lo importante. Al final la felicidad no sé si es reírse mucho o estar tranquilo a veces, depende la época. Ahora mismo buscar momentos de estar tranquila y en calma que tengo poco", explicaba.

Sus proyectos dentro y fuera del estudio

Aunque más allá de su ruptura, la cantante ha estado inmersa en diversos proyectos que la ha puesto en la primera línea del panorama televisivo. Fue el caso de la última edición de Operación Triunfo, su papel como concursante en El Desafío donde se hizo con la medalla de bronce o su rol como jurado en Tu Cara Me Suena.

Ahora, está inmersa en el nuevo lanzamiento de su nuevo single La Línea del tiempo, todo ello tras singles como relatividad junto a David DeMaría o Bailar Contigo.

Más allá de sus proyectos profesionales, lo cierto es que hemos visto a una Chenoa sonriente y vital, tal y como muestra en sus publicaciones en redes.