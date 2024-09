Chenoa defiende su carrera en Brava Madrid: "Me gusta demostrar por qué llevo 23 años sobre un escenario"

El público de los festivales de música echaba de menos a Chenoa. La artista ha celebrado uno de los conciertos más especiales en Brava Madrid, donde ha demostrado por qué lleva 23 años dedicándose a la música.

Lo cierto es que su espectáculo en el festival ha supuesto un punto de inflexión en su trayectoria profesional reciente, ya que ha permitido que Chenoa se reencuentre con un público que tiene muchas ganas no solo de verla sobre el escenario, sino también de escuchar nuevas canciones suyas.

La artista lleva ocho años sin estrenar un álbum de estudio. El último fue #SoyHumana (2016), y desde entonces solo ha publicado algunas canciones sueltas, como El chisme (en colaboración con Carlos Baute en 2021) o Bailar contigo, su último sencillo en solitario.

"Vaya noche en Brava Madrid. ¡Inolvidable! ¡Gracias! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Hoy no duermo de la emoción! ¡Habéis estado de doce! ¡Os adoro con todo mi corazón!", dijo Chenoa en sus redes sociales poco después de finalizar su espectáculo en el festival madrileño.

El aplaudido discurso de Chenoa

En medio de vítores y gritos de "Chenoa a Eurovisión", la artista ha querido pronunciar unas palabras durante su concierto para reivindicar su carrera musical, más allá de su trayectoria en televisión.

"Me emociono de alegría porque yo nunca doy nada por sentado. Sé que hay gente que me ve por primera vez, pero siempre estoy de examen. Y me gusta demostrar por qué llevo 23 años en un escenario", ha dicho ante los aplausos del público asistente.

La respuesta del público

Si bien los fans de Chenoa lo dieron todo durante el concierto, han hecho todavía más ruido en redes sociales para defender que Chenoa es una de las artistas más infravaloradas del panorama musical español.

Emilio, un usuario de X (antes Twitter), ha narrado uno de los momentos más especiales del concierto. "Un momento precioso del concierto de Chenoa en el Brava ha sido que cuando ha acabado de cantar Todo irá bien; la gente la ha aplaudido muchísimo y se ha emocionado y ha empezado a llorar".

Y sigue: "Ella ha agradecido al público el cariño porque últimamente ha estado más centrada en la tele y en la radio y necesitaba este apoyo para recordar por qué lleva toda la vida cantando. Además, como inicialmente no estaba previsto que ella participara, ha dicho que las cosas pasan por algo y que justo esta noche tenía que pasar para tomar la decisión de volver con fuerza a la música".