Chenoa recibe una emotiva sorpresa de Àngel Llàcer tras recuperarse de su enfermedad

Es innegable el vínculo tan especial que tienen Chenoa y Àngel Llàcer. La pareja profesional ha compartido grandes momentos en proyectos como Tu cara me suena, donde ambos son parte del jurado.

En la última temporada del concurso apenas pudo estar presente el catalán debido a la enfermedad que le produjo la bacteria sighella. El cómico se infectó de ella en Vietnam, y poco a poco fue consumiendo su cuerpo por dentro.

Después de una larga temporada en el hospital y varias intervenciones, Llàcer pudo continuar recuperándose en casa, pero estuvo a punto de perder la vida, algo que ha concienciado al productor y también a su entorno.

Por ello, el sentido de amistad ha cobrado más fuerza y Llàcer ha querido darle una bonita sorpresa a Chenoa. Mientras ella presentaba el evento Loco Bongo, se subió en un momento del show el catalán, lo que hizo emocionarse a la conductora.

Llàcer subió al escenario con un gran ramo de flores que le entregó a su compañera que, rota en lágrimas, se fundió en un abrazo con el humorista.

"Yo he venido hoy aquí a ver a Laura", dejó claro ante los espectadores. "He estado muy mal y Laura siempre me envía mensajes de amor, y el amor es lo que nos hace vivir", expresó, muy emocionado también.

A favor del show, Llàcer pidió una pequeña performance: "Os pido a todos que le deis un beso a la persona que queréis, y cuando demos el beso sonará una música muy bonita".

Acto seguido se dirigió a Chenoa: "Gracias, te amo". Por último, la besó profundamente y la abrazó con muchas ganas.