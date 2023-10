Qué se sabe sobre la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: dónde será y quién asistirá

2023 ha sido el año de las rupturas para muchas parejas de celebrities, aunque no para Ana Guerra y Víctor Elías. A través de sus redes sociales, la cantante y el actor han compartido varias imágenes juntos y felices y anunciaban que se van a casar.

"Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero.💍", una simple frase que resume a la perfección el amor que se profesan.

Dónde será la boda de Ana Guerra y Víctor Elías

Ha sido un día de muchas emociones y sus fans han empezado a imaginar cómo lo celebrarán: ¿Dónde será la boda? ¿Quién irá? ¿Cuándo será?... un mar de dudas del que todavía no podemos responder a todas.

Sin embargo, lo cierto es que la triunfita sí dio pistas hace un mes de su intención de pasar por el altar junto al actor de Los Serrano. En una entrevista con Europa Press, confesó estar "muy enamorada de Víctor".

"Nos queremos casar. Yo me imagino el resto de mi vida con Víctor, me imagino el momento de la boda, me apetece mucho", señaló.

Ana también aclaró que ya tenían pensado varios detalles, pero no la localización de la ceremonia. Se debatían entre dos lugares, Canarias y Madrid -por los sitios de origen de sus familias- y querían ver que era más práctico: "No lo sé, es verdad que Víctor tiene familia aquí, es más mayor la familia de Víctor y se mueve la mía o hacemos dos no, yo lo tengo muy pensado, un bodorrio me encanta".

En este mismo comentario, dejó caer que si una boda les parecía complicado, lo mismo se animaban y harían dos. Eso sí, debe ser "un bodorrio".

¿Irá la reina Letizia (es prima de Víctor) a la boda?

El principal inconveniente para casarse ahora era que los dos tenían agendas muy ocupadas (o eso dijo hace un mes): "Es muy complicado porque tenemos mucho trabajo, yo lanzo single esta noche y él está fuera".

En otra conversación con el mismo medio, la canaria hablaba sobre un dato que no todos sus fans saben. ¡La reina Letizia es prima segunda de su chico! ¿Irá la monarca de España a la boda?

Ana Guerra no se mojó mucho y le cedía a la periodista la decisión, dejando claro que sí estaría invitada: "Pues no lo sé, tendrá que decidirlo ella... me cae bien... viva la reina".

Ana y Víctor confirmaron su relación el 14 de febrero de 2022.