Ana Guerra y Víctor Elías anuncian su boda y enseñan sus anillos de compromiso

¡Nos vamos de boda! Ana Guerra y Víctor Elías han decidido dar un paso más en su relación y ya planean pasar por el altar para darse el "sí, quiero".

La pareja lo ha anunciado a través de sus redes sociales, donde ambos han compartido una serie de fotos en las que se muestran muy sonrientes e ilusionados y lucen sus anillos de compromiso.

El comentario que acompaña las imágenes es sencillo pero muy efectivo —"Ella: Sí, quiero. Él: Sí, quiero.💍"— y desde que publicaron las imágenes no han parado de sumar me gustas y comentarios de amigos y fans para felicitarlos.

Semanas de sospechas

El anuncio de compromiso de boda llega tras semanas de rumores. Aunque desde que empezaron su relación Víctor Elías y Ana Guerra se han enfrentado constantemente a preguntas sobre un posible enlace, ha sido en las últimas semanas cuando estas han ido en aumento.

"Nos queremos casar. Yo me imagino el resto de mi vida con Víctor, me imagino el momento de la boda, me apetece mucho", contaba la cantante a principios de octubre a Europa Press.

En la entrevista, la canaria se mostró "muy enamorada" de Víctor y, aunque no dijo que la boda ya estaba en camino, compartió algunos de sus planes: "Es verdad que Víctor tiene familia aquí, es más mayor la familia de Víctor y se mueve la mía o hacemos dos no, yo lo tengo muy pensado, un bodorrio me encanta".

Cuánto tiempo llevan juntos Víctor Elías y Ana Guerra

La boda de Víctor Elías y Ana Guerra no tiene fecha pero probablemente llegue cuando hayan cumplido dos años de relación. Los dos artistas se conocieron por trabajo y poco después se convirtieron en inseparables.

La artista canaria buscaba un director musical para la publicación de nuevas canciones y, en una audición a ciegas, eligió los arreglos de su futuro marido. A Ana le gustó el trabajo de Víctor pero no tanto él. Su relación profesional empezó sin feeling pero pronto esa situación empezó a cambiar.

"Del odio al cariño hay una línea muy fina. De repente, empezamos a mirarnos de otra manera... Y qué te voy a contar", contó Ana Guerra en una entrevista en ¡Hola! en abril de 2022, dos meses después de hacer oficial la relación.

Lo contaron por San Valentín. El 14 de febrero de 2022Víctor y Ana compartieron en Instagram un vídeo con sus seguidores cantando al piano y lo despidieron con un primer beso en público. "Nos pillaron 😝😝", apuntó Víctor Elías, refiriéndose también la publicación hecha días antes por una revista del corazón poniendo el foco sobre la nueva pareja de 2022.

La música los unió y los mantiene unidos desde entonces.

"Yo empecé a ser su director musical antes de que arrancáramos algo tan bonito y está claro que lo que nos ha unido es la música. La música une todo, es la única cultura que, sin entenderla, puedes conectar con ella. En este caso, nos ha unido más que nunca”, contó Víctor Elías en el mes de marzo antes de la celebración del concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado, en el que participó Ana Guerra cantando Señora y que contó con el madrileño como director musical.

"Es un montón de cosas. Ahora mismo es mi pareja, con todo lo que puede significar una pareja. Complicidad... nos dedicamos a lo mismo, nos entendemos muy bien y sentimos mucha pasión por lo que hacemos y somos muy buenos amigos”, añadió Ana Guerra ese mismo día al hablar de su chico.

Ana Guerra y Víctor Elías no tardaron en irse a vivir juntos. En septiembre de 2022 hicieron la mudanza para empezar una "nueva era". Su siguiente paso ahora es la boda y quizás también formar una familia.

"Es algo que hace unos años no me planteaba por el trabajo y por la edad. Pero ahora acabo de cumplir 30 años y sí tengo ganas. El momento personal y profesional que estoy viviendo es maravilloso, de 10. Con Ana estoy muy bien y ojalá sea para siempre. Hasta que me eche de su banda”, decía el músico en marzo de 2022.

Por ahora vamos paso a paso y el siguiente es la boda.