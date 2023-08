Por qué Selena Gómez no ha querido colaborar nunca con Maluma. | Getty Images

Se presentó al mundo como Maluma Baby, revalorizó el reguetón y cambió de era para empezar a ser el Papi del reguetón (Papi Juancho). Ahora, Maluma ha vuelto a transformar su energía para convertirse en un tercer personaje que parece ser el definitivo, y es el protagonista de su esperado y nuevo discoDon Juan, que vio la luz el pasado 27 de agosto.

Con su nuevo trabajo han llegado también nuevas entrevistas, como la que emitida el pasado día 25 de agosto en el canal Entertainment Tonight, en la que el colombiano de 29 años ha reflexionado sobre su vida amorosa y su sueño de ser padre, pero también sobre su colaboración con Selena Gomez.

El cantante tuvo una entrevista anterior en 2018 en la que actualizó el estado del esperado dueto, y reconoció que había escrito a la intérprete del recién estrenado Single Soon, expresando las ganas que tenía de cantar juntos. Desde entonces, Selena ha lanzado un LP completo en español, Revelación, en 2021. El mismo que incluye la colaboración con Rauw Alejandro, Baila conmigo, con la que Gomez dio el salto al reguetón.

Sin embargo, cinco años después de aquella primera entrevista y después del acercamiento de Selena al género nativo de Maluma, no parece que la idea siga a flote. Cuando la periodista le ha preguntado por ella, él ha sido sincero: "Sería un placer, tener la oportunidad de trabajar con ella, sí". Pero no va a pasar.

"Fue raro. Simplemente dejamos de hablar. No lo sé, ella dejó de responder a mis mensajes. No sé si se enfadó, pero nosotros estábamos emocionados por ello", ha admitido. La cantante le dejó en visto cuando pensaban en "hacer una canción completamente nueva". "Tengo un amigo mío que trabaja con ella también es su productor y estábamos hablando y estamos haciendo como un par de ideas para ella", ha explicado el autor de Don Juan.

Sea como sea, el de Medellín no cierra las puertas, por si alguna vez Selena tiene ganas: "Si tengo la oportunidad de trabajar con ella, es genial".

En una de las entrevistas de Selena durante la promoción de la película de animación Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas, en la que pone voz a la protagonista, la periodista de Clevver TeVe preguntó por el famoso dueto con Maluma. Su respuesta fue clara: "Me encantaría. Es solo que… Las mujeres son muy importantes para mí y, no importa lo que sea, me gusta saber que las mujeres están bien cuidadas. Eso es todo. Quiero estar realmente involucrada con el movimiento de empoderamiento de las mujeres", algo que para ella es incompatible con juntar su voz a la del colombiano.

Mientras tanto, el intérprete de Coco Loco se encuentra en pleno despegue de su nuevo alter ego Don Juan, con el que canaliza las vibraciones de James Bond, Batman y Hugh Hefner.

Don Juan es el sexto álbum de estudio de Maluma y contiene 25 canciones incluyendo seis bonus tracks. En la lista se incluyen algunos sencillos ya estrenados: La Fórmula con Marc Anthony, La Reina, Diablo, Que Chimba con Anuel AA, y el ya mencionado Coco Loco. El álbum también incluye colaboraciones de Mr. Castro,Don Omar, Jowell & Randy.