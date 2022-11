Qué significa La Bien Querida y los nombres artísticos de otros artistas: Maluma, C Tangana o Sebastián Yatra

Ana Fernández Villaverde es La Bien Querida. Empezó su carrera en el año 2007 gracias al impulso y los ánimos de su gran amigo Jota, componente de Los Planetas.

La música siempre había formado parte de su vida gracias a su padre, Txabu Villaverde, uno de los pioneros de la música rock en Bilbao, pero no fue hasta que colgó su primera maqueta en MySpace cuando dio el primer paso de un camino que la ha llevado al éxito. Es una de las cantautoras indies más conocidas del panorama musical y su nombre no suele faltar en el cartel de los festivales más importantes de España.

Qué significa La Bien Querida y por qué lo eligió como nombre artístico

No se veía a sí misma como cantante y el apoyo de sus seres queridos fue fundamental para lanzarse a la industria musica. "Yo siempre me he dedicado a la pintura hasta que me compré una guitarra y dije: 'Voy a empezar a tocar, que es terapéutico'. Me bajé los acordes de internet de canciones que me gustaban y así empecé", contaba a la revista Jot Dow sobre sus inicios.

Una vez colgó su primera maqueta en MySpace, las cosas fueron rodadas. "Ahí dos compañías indies me dijeron que me querían sacar un disco y yo aluciné", explicó en la misma entrevista. Fue entonces cuando tuvo que elegir de manera definitiva con qué nombre se la conocería en la música. La Bien Querida fue el elegido.

En su última visita a El Hormiguero, a donde acudió a presentar el tema Soy Rebelde, explicó que su nombre artístico tiene inspiración cinematográfica. "Hay una película mexicana que se llama La malquerida, pero pensé que quería todo lo contrario, que me quisieran bien", contó sobre el apodo que se terminó convirtiendo en su sello personal.

Además, la artista de 50 años añadió que uno de sus artistas favoritos también fue fundamental para tomar la gran decidisón. "Me llamo La Bien Querida porque cuanto tuve que elegir un nombre artístico pensé en algo popular y en aquel momento me gustaban mucho las canciones de José Alfredo Jiménez", recordó junto a Pablo Motos. Sus amigos la llaman "la bienque" de forma cariñosa.

El origen de otros apodos muy conocidos

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra no se llama Sebastián Yatra. Su nombre real es Sebastián Obando Giraldo.

Tomó la decisión de cambiar su apellido después del consejo de su madre, contó en una entrevista con la revista Elle. "Fue mi madre quien me lo aconsejó como apellido artístico. Y ese camino me ha llevado lejos. Ella es una persona muy honesta, muy intuitiva, muy pura, una mujer que me ha acercado intensamente a su espiritualidad", contó.

Yatra es un terminó hindú que significa "camino sagrado a lo divino", que es la senda que ha recorrido el colombiano desde que inició su carrera en la música.

C Tangana

En su DNI figura como Antón Álvarez Alfaro, su nombre real.

Antes de cantar en solitario era miembro de la banda Agorazein y se le conocía con el seudónimo Crema. Ese es el origen de la C que encabeza su nombre. Tangana lo eligió por "pura estética", ha reconocido el músico en algunas ocasiones.

Maluma

Probablemente Luis Londoño Arias no te suene, pero Maluma seguro que sí. Su nombre artístico coincide con las iniciales de tres de las personas más importantes de su vida: su madre, Marlli; su padre, Luis; y su hermana, Manuela.

Bad Bunny

Bad Bunny encima del escenario y Benito Antonio fuera de él.

El puertorriqueño ha explicado que su nombre artístico parte de un recuerdo de su infancia. Encontrar una foto de cuando era niño disfrazado de conejo le inspiró para elegir Conejo Malo o Conejo Malvado como apodo artísitico, decantándose finalmente por Bad Bunny, la traducción al inglés.

Lola Índigo

La conocimos como Mimi Doblas durante su participación en Operación Triunfo, pero rápidamente escogió un nombre artístico para arrancar su carrera profesional con aquel primer single, Yo ya no quiero ná.

Eligió Lola porque "simboliza a una mujer con mucho poder", una mujer con mucha raza, fuerza y valentía. El apellido, Índigo, es una palabra que evoca espiritualidad, empatía y ganas de cambiar las cosas.

Chica Sobresalto

Igual que Lola Índigo, Maialen Gurbindo se ha hecho conocida gracias a la factoría Operación Triunfo. A la navarra le aconsejaron que se buscase un apodo artístico más sonoro antes de editar su primer álbum de estudio -Sobresalto- y su inspiración fueron las heroínas.

"Así que decidí que sí, que yo era una superheroína, así era como yo me sentía sacando adelante aquel disco que tanto me había costado— y mi misión iba a ser mostrarle a la gente que la vida no es un suspiro, sino un sobresalto", ha revelado la artista sobre su nombre.